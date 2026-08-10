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Два фактора провалят Путин в Украйна – какво ще направи той: Военен анализ (ОБЗОР - ВИДЕО)

10 август 2026, 10:03 часа 2363 прочитания 2 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
Два фактора провалят Путин в Украйна – какво ще направи той: Военен анализ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Прилагането на стратегията за война на изтощение постепенно и почти необратимо доведе Кремъл до собственото му изтощение много по-бързо, отколкото Украйна загуби способността си да се противопоставя на руската агресия. Разрастването на изключително негативните процеси в Руската федерация, провокирани именно от войната, във военната, финансовата, икономическата и в резултат на това в социално-политическата сфера, започна да се ускорява. Ясно е, че ако няма промени в стратегията за война на изтощение, режимът на руския диктатор Владимир Путин рискува поражение в Украйна. Това смята украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец.

Какво според Машовец дотук обуславя неуспеха на стратегията за война на изтощение, която Путин възприе, след като през 2022 година се провали с руския вариант на блицкриг в Украйна? Два фактора според украинския военен експерт:

  1. Руската федерация не можа да спре така, както иска, военната и финансовата помощ за Украйна от страна на Запада
  2. Китай не иска да увеличи ангажираността си във войната - китайските комунисти бяха готови да съдействат всестранно на Кремъл във воденето на тази война, но само до известна степен, когато това не им струва много и носи значителни печалби, уточнява Машовец. И е категоричен – заради тези два фактора Русия трябва да измисли как да победи и да излезе от тази война още сега, през 2026 година.

Прави ли режимът на Владимир Путин опит да спечели войната? Да, с операция за превземане на Славянск и Краматорск, агломерацията-крепостен пояс на Украйна в Донецка област, както и усилване на въздушните удари. За да бъдат превзети Славянск и Краматорск, са хвърлени най-малко 5 руски комбинирани армии, цял армейски корпус и част от танкова дивизия, редица морски пехотинци и въздушно-десантни войски. Това е повече от всички руски сили, които на 24 февруари, 2022 година нахлуха в Украйна.

Резултатите и необходимостта от промяна

Реалното темпо и резултатите от руската операция за превземане на Славянск и Краматорск обаче са такива, че "тази година, с много голяма вероятност Кремъл няма да успее да завърши превземането", смята Машовец. Той е категоричен – операцията за превземане на Славянск и Краматорск вече представлява операции в отделни направления, които са слабо свързани в оперативен смисъл. "Решителното стратегическо руско настъпление отново се изроди в много бавно, но ценно и скъпоструващо пълзене в тактическата зона", коментира украинският експерт.

Същевременно Машовец посочва, че макар украинските далекобойни удари в руския тил да са вече на историческо ниво, това не е достатъчно, за да може Украйна да приключи бързо войната. Предвид всичко изложено, той вижда два варианта на развитие:

  1. Русия постепенно намалява военните си усилия и войната затихва, като Кремъл се задоволява с постигнатото до този момент.
  2. Русия да вложи още ресурси, за да постигне най-после по-бързо победа. С други думи – обща мобилизация за още повече руски сили на фронта и още по-силни въздушни удари, с които най-после икономическата и социално-политическата ситуация в Украйна да станат такива, че за Украйна да е невъзможно да се съпротивлява. Но за да се случи това, ще трябва Русия да продължи да национализира икономиката си, така че да може да осигури необходимите ресурси. И още – да потуши всякакво недоволство, всякакви опозиционни опити за съпротива, преди да извърши обща мобилизация – ОЩЕ: Това ще е "унищожение": Кметът на Москва се обяви срещу военната икономика, Украйна удари сериозно руския износ на зърно (ВИДЕО)

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В подкрепа на казаното от украинския военен анализатор специално за руската икономика, в руското Z-пространство се появи информация за буквално извозване на трудови бригади от севернокорейки, които да работят в руското селско стопанство, в текстилната промишленост и т.н. По същество, робски труд, но за севернокорейките вероятно изглежда като рай – ще им се плаща по 480 рубли на час (около 6 долара), обаче всяка група е длъжна да стои заедно и съответният "работодател" в Русия осигурява квартира и обучение, твърди Z-каналът "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.":

Колкото до ефекта на руските въздушни удари срещу Украйна – в официалния канал в Телеграм на украинската държавна енергийна компания "Нафтогаз" съобщи за руски атаки срещу "Укрнафта" и сондажна площадка, които са донесли значителни разрушения и работата на тези обекти е спряна. "През последните дни интензивността на вражеските атаки срещу нефтена и газова инфраструктура се е увеличила значително. Очевидно е, че целта на врага е да нанесе максимални щети на украинското производство и друга критична инфраструктура, за да направи невъзможна подготовката за отоплителния сезон", посочи изпълняващият длъжността председател на борда на директорите на Нафтогаз Серхий Федоренко. Всички украински ТЕЦ-ове са понесли щети от руските въздушни удари и Украйна ще влезе в следващата зима при изключително трудни условия, предупреди и украинският президент Володимир Зеленски – ОЩЕ: Британски министър: Зимата в Украйна вече не е сезон, а оръжие

Друга новина за руския натиск върху украинската икономика – бомбардировка на моста "Маяки", който свързва Южна Украйна с Молдова и Румъния (магистрала М-15 Одеса – Рени). Засега не е много ясно доколко трафикът е прекъснат, но със сигурност е затруднен – целта е да бъде блокиран износът на украински стоки и най-вече пшеница през тази транспортна точка:

Кремъл трябва да избере какво ще прави, вече не може да отлага, смята Машовец, който счита, че режимът на Путин е избрал втория вариант – още повече мобилизация и атака с всички сили.

Междувременно, в Полша се проведе демонстрация под надслов "Моята Полша не бие или обижда". Тя се състоя в рамките на 22 населени места в Полша. Инициативата е в защита на украинците, които живеят и работят в Полша:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 89 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 9 август е имало 254 бойни сблъсъка спрямо 231 на 8 август. Руснаците са хвърлили 278 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 9 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3193 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 50 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 295 FPV дрона, което е с около 10 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Този път най-горещите сектори на фронта за последните 24 часа са направлението от Торецк към Константиновка и Лиманското направление. В първото са организирани 31 руски пехотни атаки, а във второто – 30. Този фокус показва, че руснаците се мъчат най-после да осъществят по-съществен напредък по двата фланга на Славянското направление, което да им позволи истинска операция за превземане на Славянск и Краматорск ... някога. Ситуацията в Лиманското направление остава сложна, признава "Рибар" (канала на бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук). Показателно е, че в Славянското направление е имало само 7 руски пехотни атаки. В Покровското направление са отбити 26 руски пехотни атаки. 25 руски пехотни атаки обаче са станали в Южнослобожанското направление, в района на Вовчанск и селата южно от този град. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са извършени 21 руски пехотни атаки. Не е сигурно дали сме превзели Мала Токмачка, макар че има празненства в някои Z-общности, уточнява "Рибар".

(КАРТА) По данни на украински мониторингови канали като Deep State, украинската армия вече се е изтеглила изцяло от Родинско, северното предградие на Покровск, и е заела позиции в района около него. Причината – в самото Родинско не са останали изгодни за защита позиции. Руските авиобомби с течение на времето правят почти всяко такова село и дори по-големи градове на прах, ако съответното населено място е в обсега им (около 70 километра).

В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание на руската система за борба с дронове Arena-M, с която се пазят танкове и бронирана техника. Системата изстрелва боеприпаси, с които сваля дронове – но носи само 12 боеприпаса и с тях сваля до 7 дрона, а сега украинците имат далеч повече дронове и може да си позволят да атакуват един танк с повече от 7 дрона. Иначе Arena-M всъщност е експериментална система – щеше да върши работа 2024 година, ако тогава беше въведена и работеше както на хартия. И това е коментар на Z-канала "Военен осведомител", същото казват и колегите им от "Рибар", а ISW напомня за руски опит за атака с бронирана техника в района на Добропиля, при който поне 1 руски танк, екипиран с Arena-M, е бил унищожен.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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