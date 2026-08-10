Два фактора провалят Путин в Украйна – какво ще направи той: Военен анализ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Прилагането на стратегията за война на изтощение постепенно и почти необратимо доведе Кремъл до собственото му изтощение много по-бързо, отколкото Украйна загуби способността си да се противопоставя на руската агресия. Разрастването на изключително негативните процеси в Руската федерация, провокирани именно от войната, във военната, финансовата, икономическата и в резултат на това в социално-политическата сфера, започна да се ускорява. Ясно е, че ако няма промени в стратегията за война на изтощение, режимът на руския диктатор Владимир Путин рискува поражение в Украйна. Това смята украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец.

Какво според Машовец дотук обуславя неуспеха на стратегията за война на изтощение, която Путин възприе, след като през 2022 година се провали с руския вариант на блицкриг в Украйна? Два фактора според украинския военен експерт:

Руската федерация не можа да спре така, както иска, военната и финансовата помощ за Украйна от страна на Запада Китай не иска да увеличи ангажираността си във войната - китайските комунисти бяха готови да съдействат всестранно на Кремъл във воденето на тази война, но само до известна степен, когато това не им струва много и носи значителни печалби, уточнява Машовец. И е категоричен – заради тези два фактора Русия трябва да измисли как да победи и да излезе от тази война още сега, през 2026 година.

Прави ли режимът на Владимир Путин опит да спечели войната? Да, с операция за превземане на Славянск и Краматорск, агломерацията-крепостен пояс на Украйна в Донецка област, както и усилване на въздушните удари. За да бъдат превзети Славянск и Краматорск, са хвърлени най-малко 5 руски комбинирани армии, цял армейски корпус и част от танкова дивизия, редица морски пехотинци и въздушно-десантни войски. Това е повече от всички руски сили, които на 24 февруари, 2022 година нахлуха в Украйна.

Резултатите и необходимостта от промяна

Реалното темпо и резултатите от руската операция за превземане на Славянск и Краматорск обаче са такива, че "тази година, с много голяма вероятност Кремъл няма да успее да завърши превземането", смята Машовец. Той е категоричен – операцията за превземане на Славянск и Краматорск вече представлява операции в отделни направления, които са слабо свързани в оперативен смисъл. "Решителното стратегическо руско настъпление отново се изроди в много бавно, но ценно и скъпоструващо пълзене в тактическата зона", коментира украинският експерт.

Същевременно Машовец посочва, че макар украинските далекобойни удари в руския тил да са вече на историческо ниво, това не е достатъчно, за да може Украйна да приключи бързо войната. Предвид всичко изложено, той вижда два варианта на развитие:

Русия постепенно намалява военните си усилия и войната затихва, като Кремъл се задоволява с постигнатото до този момент. Русия да вложи още ресурси, за да постигне най-после по-бързо победа. С други думи – обща мобилизация за още повече руски сили на фронта и още по-силни въздушни удари, с които най-после икономическата и социално-политическата ситуация в Украйна да станат такива, че за Украйна да е невъзможно да се съпротивлява. Но за да се случи това, ще трябва Русия да продължи да национализира икономиката си, така че да може да осигури необходимите ресурси. И още – да потуши всякакво недоволство, всякакви опозиционни опити за съпротива, преди да извърши обща мобилизация – ОЩЕ: Това ще е "унищожение": Кметът на Москва се обяви срещу военната икономика, Украйна удари сериозно руския износ на зърно (ВИДЕО)

В подкрепа на казаното от украинския военен анализатор специално за руската икономика, в руското Z-пространство се появи информация за буквално извозване на трудови бригади от севернокорейки, които да работят в руското селско стопанство, в текстилната промишленост и т.н. По същество, робски труд, но за севернокорейките вероятно изглежда като рай – ще им се плаща по 480 рубли на час (около 6 долара), обаче всяка група е длъжна да стои заедно и съответният "работодател" в Русия осигурява квартира и обучение, твърди Z-каналът "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.":

North Korean female labor brigades are being sent to Russia through outsourcing companies. The workers are being placed on assembly lines, in sewing factories, kitchens and farms, with wages advertised from 480 rubles, about $6, per hour. Their movement is reportedly tightly… pic.twitter.com/uZoLIEbgn0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 9, 2026

Колкото до ефекта на руските въздушни удари срещу Украйна – в официалния канал в Телеграм на украинската държавна енергийна компания "Нафтогаз" съобщи за руски атаки срещу "Укрнафта" и сондажна площадка, които са донесли значителни разрушения и работата на тези обекти е спряна. "През последните дни интензивността на вражеските атаки срещу нефтена и газова инфраструктура се е увеличила значително. Очевидно е, че целта на врага е да нанесе максимални щети на украинското производство и друга критична инфраструктура, за да направи невъзможна подготовката за отоплителния сезон", посочи изпълняващият длъжността председател на борда на директорите на Нафтогаз Серхий Федоренко. Всички украински ТЕЦ-ове са понесли щети от руските въздушни удари и Украйна ще влезе в следващата зима при изключително трудни условия, предупреди и украинският президент Володимир Зеленски – ОЩЕ: Британски министър: Зимата в Украйна вече не е сезон, а оръжие

Друга новина за руския натиск върху украинската икономика – бомбардировка на моста "Маяки", който свързва Южна Украйна с Молдова и Румъния (магистрала М-15 Одеса – Рени). Засега не е много ясно доколко трафикът е прекъснат, но със сигурност е затруднен – целта е да бъде блокиран износът на украински стоки и най-вече пшеница през тази транспортна точка:

Кремъл трябва да избере какво ще прави, вече не може да отлага, смята Машовец, който счита, че режимът на Путин е избрал втория вариант – още повече мобилизация и атака с всички сили.

Междувременно, в Полша се проведе демонстрация под надслов "Моята Полша не бие или обижда". Тя се състоя в рамките на 22 населени места в Полша. Инициативата е в защита на украинците, които живеят и работят в Полша:

"My Poland does not hit or insult." Demonstrations against hatred toward Ukrainians are taking place across 22 Polish cities under the slogan "Don't Be Indifferent." Participants are handing out stickers identifying shops, venues and cars where Ukrainians can seek help and feel… pic.twitter.com/AbqX632qIC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 9, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 89 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 9 август е имало 254 бойни сблъсъка спрямо 231 на 8 август. Руснаците са хвърлили 278 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 9 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3193 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 50 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 295 FPV дрона, което е с около 10 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Този път най-горещите сектори на фронта за последните 24 часа са направлението от Торецк към Константиновка и Лиманското направление. В първото са организирани 31 руски пехотни атаки, а във второто – 30. Този фокус показва, че руснаците се мъчат най-после да осъществят по-съществен напредък по двата фланга на Славянското направление, което да им позволи истинска операция за превземане на Славянск и Краматорск ... някога. Ситуацията в Лиманското направление остава сложна, признава "Рибар" (канала на бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук). Показателно е, че в Славянското направление е имало само 7 руски пехотни атаки. В Покровското направление са отбити 26 руски пехотни атаки. 25 руски пехотни атаки обаче са станали в Южнослобожанското направление, в района на Вовчанск и селата южно от този град. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са извършени 21 руски пехотни атаки. Не е сигурно дали сме превзели Мала Токмачка, макар че има празненства в някои Z-общности, уточнява "Рибар".

(КАРТА) По данни на украински мониторингови канали като Deep State, украинската армия вече се е изтеглила изцяло от Родинско, северното предградие на Покровск, и е заела позиции в района около него. Причината – в самото Родинско не са останали изгодни за защита позиции. Руските авиобомби с течение на времето правят почти всяко такова село и дори по-големи градове на прах, ако съответното населено място е в обсега им (около 70 километра).

В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание на руската система за борба с дронове Arena-M, с която се пазят танкове и бронирана техника. Системата изстрелва боеприпаси, с които сваля дронове – но носи само 12 боеприпаса и с тях сваля до 7 дрона, а сега украинците имат далеч повече дронове и може да си позволят да атакуват един танк с повече от 7 дрона. Иначе Arena-M всъщност е експериментална система – щеше да върши работа 2024 година, ако тогава беше въведена и работеше както на хартия. И това е коментар на Z-канала "Военен осведомител", същото казват и колегите им от "Рибар", а ISW напомня за руски опит за атака с бронирана техника в района на Добропиля, при който поне 1 руски танк, екипиран с Arena-M, е бил унищожен.

Trabajo del Centro "Alfa" SBU🇺🇦, al principio tienen imágenes repeliendo el asalto blindado ruso del 22 de julio https://t.co/hsPR7vRrAi pic.twitter.com/yh5UZOGtZt — Manu (@PuenteUribarri) August 7, 2026

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