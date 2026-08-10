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Украйна порази един от най-големите руски нефтохимически комплекси в Европа (ВИДЕО)

10 август 2026, 9:21 часа 1834 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украйна порази един от най-големите руски нефтохимически комплекси в Европа (ВИДЕО)

Украйна не спира да атакува най-мощния източник на приходи за агресивната война на диктатора Владимир Путин - нефтопреработвателните заводи. Поредна рафинерия, изглежда, беше нападната в нощта на 9 срещу 10 август - в Нижнекамск, Република Татарстан. Става въпрос за ПАО „Нижнекамскнефтехим“, сочи анализ на руския опозиционен канал ASTRA, изготвен на база на геолокализирани кадри. По-рано в Татарстан беше обявена тревога за атака с дронове.

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Атака не за първи път

„Нижнекамскнефтехим“ (NKNK) е един от най-големите нефтохимически комплекси в Европа. Заводът е част от холдинга „СИБУР“ и преработва суровини от „ТАИФ-НК“ и „ТАНЕКО“, като произвежда каучук, пластмаси и етилен.

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Индустриалната зона в Нижнекамск, където се намират това предприятие, нефтопреработвателният завод „Татнефт“ (TANECO JSC) и нефтопреработвателният комплекс „ТАИФ-НК“, е била цел на множество атаки от страна на украинските сили. Например през юни беше потвърден удар по нефтопреработвателния завод „Татнефт“ – TANECO JSC. Същия ден Генералният щаб на украинските въоръжени сили потвърди не само това, а и поразяване на съседния завод „ТАИФ-НК“ в Нижнекамск. 

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В началото на юли украински дрон, заснет на видео малко преди удара по индустриалната зона в Нижнекамск, се е разбил на територията на „ТАИФ-НК“.

Много дронове в Татарстан и жертви, твърди местният губернатор

Жителите на Нижнекамск и Чистопол в Татарстан днес съобщиха за голям брой безпилотни летателни апарати, прелитащи над главите им.

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Украински дронове са атакували промишлени и граждански обекти в Нижнекамск, като има жертви, твърди пресслужбата на ръководителя на Татарстан. „Тази сутрин републиката претърпя поредната брутална атака от вражески дронове. В град Нижнекамск продължава масивен въздушен удар. Атаката е насочена както срещу промишлени, така и срещу граждански обекти. За съжаление, има жертви“, се посочва в изявлението.

Броят на загиналите и ранените първоначално не бе уточнен, но впоследствие пресслужбата на ръководителя на региона съобщи за 12 загинали и 39 ранени. Впоследствие беше обявено, че убитите са 13, а ранените - 48. В региона е обявен траур.

Според руското военно министерство през изминалата нощ дежурните сили за противовъздушна отбрана са "пресекли и унищожили" 456 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Брянск, Курск, Калуга, Тула, Белгород, Орел, Воронеж, Ростов, Пенза, Уляновск, Саратов, Оренбург, Самара, Московска област, Краснодарски край, Република Татарстан и анексирания Крим.

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Украинските сили за безпилотни системи по-късно потвърдиха удара по нефтопреработвателния завод „ТАНЕКО“ в Нижнекамск. Оператори от 1-ви самостоятелен център и 413-ти ударен полк са нанесли удар по комплекса съвместно с други подразделения на Силите за отбрана.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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