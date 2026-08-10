Украйна порази един от най-големите руски нефтохимически комплекси в Европа (ВИДЕО)

Украйна не спира да атакува най-мощния източник на приходи за агресивната война на диктатора Владимир Путин - нефтопреработвателните заводи. Поредна рафинерия, изглежда, беше нападната в нощта на 9 срещу 10 август - в Нижнекамск, Република Татарстан. Става въпрос за ПАО „Нижнекамскнефтехим“, сочи анализ на руския опозиционен канал ASTRA, изготвен на база на геолокализирани кадри. По-рано в Татарстан беше обявена тревога за атака с дронове.

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Атака не за първи път

„Нижнекамскнефтехим“ (NKNK) е един от най-големите нефтохимически комплекси в Европа. Заводът е част от холдинга „СИБУР“ и преработва суровини от „ТАИФ-НК“ и „ТАНЕКО“, като произвежда каучук, пластмаси и етилен.

Индустриалната зона в Нижнекамск, където се намират това предприятие, нефтопреработвателният завод „Татнефт“ (TANECO JSC) и нефтопреработвателният комплекс „ТАИФ-НК“, е била цел на множество атаки от страна на украинските сили. Например през юни беше потвърден удар по нефтопреработвателния завод „Татнефт“ – TANECO JSC. Същия ден Генералният щаб на украинските въоръжени сили потвърди не само това, а и поразяване на съседния завод „ТАИФ-НК“ в Нижнекамск.

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В началото на юли украински дрон, заснет на видео малко преди удара по индустриалната зона в Нижнекамск, се е разбил на територията на „ТАИФ-НК“.

Много дронове в Татарстан и жертви, твърди местният губернатор

Жителите на Нижнекамск и Чистопол в Татарстан днес съобщиха за голям брой безпилотни летателни апарати, прелитащи над главите им.

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Украински дронове са атакували промишлени и граждански обекти в Нижнекамск, като има жертви, твърди пресслужбата на ръководителя на Татарстан. „Тази сутрин републиката претърпя поредната брутална атака от вражески дронове. В град Нижнекамск продължава масивен въздушен удар. Атаката е насочена както срещу промишлени, така и срещу граждански обекти. За съжаление, има жертви“, се посочва в изявлението.

Броят на загиналите и ранените първоначално не бе уточнен, но впоследствие пресслужбата на ръководителя на региона съобщи за 12 загинали и 39 ранени. Впоследствие беше обявено, че убитите са 13, а ранените - 48. В региона е обявен траур.

Според руското военно министерство през изминалата нощ дежурните сили за противовъздушна отбрана са "пресекли и унищожили" 456 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Брянск, Курск, Калуга, Тула, Белгород, Орел, Воронеж, Ростов, Пенза, Уляновск, Саратов, Оренбург, Самара, Московска област, Краснодарски край, Република Татарстан и анексирания Крим.

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Украинските сили за безпилотни системи по-късно потвърдиха удара по нефтопреработвателния завод „ТАНЕКО“ в Нижнекамск. Оператори от 1-ви самостоятелен център и 413-ти ударен полк са нанесли удар по комплекса съвместно с други подразделения на Силите за отбрана.

Ukraine's Unmanned Systems Forces confirmed the TANECO refinery strike in Nizhnekamsk. Operators from the 1st Separate Center and 413th Raid Regiment hit the complex with other Defense Forces units, with explosions and fires reported at the site. #Ukraine pic.twitter.com/2Dkackz3PM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2026