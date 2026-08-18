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Петролът с най-висока цена от близо три седмици: Още война САЩ-Иран е по-вероятна от мир

18 август 2026, 12:04 часа 759 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Петролът с най-висока цена от близо три седмици: Още война САЩ-Иран е по-вероятна от мир

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия днес, 18 август, след като перспективите за споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток отслабнаха. Иран обяви, че преминава към по-настъпателна военна позиция, а САЩ изключиха удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня, което засили опасенията за енергийните доставки, предаде Reuters. Фючърсите на сорта "Брент", който е референтен за Европа, поскъпнаха до 91,01 долара за барел към момента на публикуване на материала. Вчера котировките достигнаха най-високото си равнище от 30 юли насам.

Американският лек суров петрол WTI стигна до 85,03 долара за барел. По-рано в сесията цената му пък се бе повишила още - с над 1 на сто - до 85,37 долара за барел, най-високото равнище от 31 юли, предава БТА.

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"Изцяло настъпателна" военна позиция на Иран

Иран ще премине към „изцяло настъпателна“ военна позиция, защото усилията за трайно прекратяване на войната са в застой, заяви високопоставен ирански представител пред Reuters. Междувременно Вашингтон изключи удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня.

Напредъкът в мирните преговори и възстановяването на движението на петролни танкери през стратегическия Ормузки проток също са в застой. Това засилва риска от продължаване на конфликта, започнал с атаките на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

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„Цената на петрола скочи в началото на седмицата, тъй като отношенията между САЩ и Иран изглеждат все по-нестабилни“, заяви Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM. „Все още не се очертава споразумение за отваряне на Ормузкия проток, а броят на корабите остава минимален“, допълни той.

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Нова стрелба по кораб в Ормузкия проток

Във вторник снаряд е поразил кораб, преминаващ през Ормузкия проток, при поредната от серията атаки, които са ограничили трафика до единични плавателни съдове - въпреки известното увеличение спрямо почивните дни, показват данни за проследяване на корабоплаването.

Снимка: Getty Images

Напрежението се запазва и в Червено море. Йеменските хути, подкрепяни от Иран, съобщиха, че са изстреляли ракети срещу кораби, които определиха като саудитски военен кораб и четири придружаващи го плавателни съда.

Продължителността на кризата около Ормузкия проток вече започва да влияе и върху по-дългосрочните очаквания за петролния пазар.

„Липсата на каквато и да е сделка ще окаже влияние върху очакванията за цените на петрола в по-далечна перспектива през четвъртото тримесечие и дори през 2027 г.“, заяви Сувро Саркар, ръководител на отдела за енергийни проучвания в DBS Bank.

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Макар несигурността около евентуално споразумение да продължава, Саркар очаква цените на петрола да се движат между 80 и 100 долара за барел в краткосрочен план.

Иран води отделни преговори с Оман за споразумение относно управлението на корабоплаването през Ормузкия проток и твърди, че двете страни са близо до договореност. Американският президент Доналд Тръмп обаче реагира на преговорите със заплаха за военни действия срещу Оман, който е дългогодишен партньор на САЩ в областта на сигурността.

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Петролните запаси в САЩ също влияят на цената

Допълнителна подкрепа за цените оказаха очакванията за намаляване на петролните запаси в САЩ.

Предварително проучване на Reuters показа, че анализаторите очакват запасите от суров петрол да са се понижили през миналата седмица. Очаква се спад и при запасите от петролни продукти.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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