Пак удар и пламъци в най-голямото руско пристанище на Черно море, Русия порази ГКПП между Украйна и Молдова (ВИДЕО)

В Новоросийск - най-голямото руско пристанище на Черно море - избухна масивен пожар в резултат на украинска атака през нощта на 8 срещу 9 септември. Видеозапис, направен от очевидец, улавя големия пожар, придружен от звука на сирените за въздушна тревога. Кметът Андрей Кравченко съобщи, че атаката с дронове е била отблъсната, след това пък имаше и сигнал за ракетна тревога. Горят обаче пожари в няколко търговски обекта и в близост до жилищна сграда.

Освен това се оказа, че терминал за мазут е в пламъци след украинските въздушни удари, анализира руският опозиционен Telegram канал ASTRA на база на геолокализирани кадри. „Новоросийски терминал за мазут“ ООД е едно от водещите предприятия в транспортния възел на града и е част от Търговското морско пристанище на Новоросийск, най-голямото в Русия.

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Според анализа на ASTRA в Новоросийск гори и жилищна сграда след украинските въздушни удари през нощта. Каналът установи, че пожарът е възникнал в зона, в която се намират три жилищни сгради – № 28, 30 и 32 на улица „Волгоградская“. Една от тях е в пламъци.

Губернаторът: Има жертви

Четирима души, сред които и едно дете, са загинали, а други 29 са ранени при нощната атака с украински дронове в Новоросийск, твърди губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев. „Снощи нашите въоръжени сили отблъснаха масивна вражеска атака с дронове в региона. Основният удар беше насочен към Новоросийск. За съжаление, четирима души загинаха, сред които и едно дете. Изказвам най-искрените си съболезнования на техните семейства и близки. Още 29 души бяха ранени в града снощи, трима от които са в тежко състояние. Всички в момента получават медицинска помощ. Готови сме да ги транспортираме до нашите регионални медицински центрове, ако се наложи“, написа той.

Областният управител уточни, че в резултат на атаката в Новоросийск са били повредени три частни и пет жилищни сгради, православна църква и детска градина. „В Анапа отломки от дрон са повредили три частни къщи и детска градина. Най-важното е, че няма жертви. Последиците от атаката се разчистват и в Кримския и Темрюкския район“, добави той.

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Според руското Министерство на отбраната през нощта са били свалени 596 украински дрона над руски региони, анексирания Крим и Черно море. „През изминалата нощ, от 20:00 ч. московско време на 8 септември до 08:00 ч. по московско време на 9 септември, силите за противовъздушна отбрана са пресекли и унищожили 596 украински безпилотни летателни апарати с твърди крила над териториите на областите Белгород, Брянск, Калуга, Курск, Орел, Оренбург, Ростов, Самара, Тула, Уляновск, Краснодарския край, Република Крим и над Черно море“, съобщи ведомството.

Русия порази граничен пункт между Украйна и Молдова, има жертви

Междувременно Русия също атакува мощно Украйна и, както ви съобщихме, в страната има десетки загинали след нощните удари: Вълна от руски удари в Украйна, десетки са загинали (ВИДЕО).

Русия е атакувала и граничен контролно-пропускателен пункт между Украйна и Молдова с дронове, което е довело до жертви, обяви Държавната гранична служба на Украйна. Става дума за международния ГКПП „Староказаче“ в Одеска област. Граничният пункт временно е преустановил работата си. Двама души са загинали, а още трима са ранени.

„Снощи вражески дронове атакуваха международния сухопътен граничен пункт „Старокозаче“ на границата с Молдова. За съжаление, имаше жертви сред цивилните в близост до граничния пункт: според предварителни данни двама души са загинали, а трима са ранени. Още 16 души бяха евакуирани с автобуси на безопасно разстояние от спасителните екипи. Инфраструктурата на граничния пункт и околността бяха засегнати, което доведе до пожари. Дейността на международния граничен пункт в момента е преустановена. Всички съответни служби са на място. Съседната държава е информирана за ситуацията“, заяви Олех Кипер, началник на Одеската областна администрация.

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Трима души, сред които и тийнейджър, са били ранени при руски атаки в Днепропетровска област. Руските сили са използвали дронове, за да атакуват четири района там повече от 20 пъти. В Днипро са били нанесени щети на жилищен блок, частни къщи и склад за строителни материали, каза Александър Ганжа, ръководител на регионалната администрация. Той добави, че 52-годишна жена и 51-годишен мъж са в болница. Лекарите оценяват състоянието им като умерено. Нападения са били извършени и в районите Никопол, Кривой Рог и Синелниковски, като са нанесени щети на търговски обекти, инфраструктура, жилищна сграда и автомобили.

Отделно, руски дрон се вряза в многоетажна жилищна сграда в киевския район Дарницки, съобщиха местните власти.

През нощта на 9 септември (от 18:00 часа на 8 септември) Русия е нанесла удар с балистични ракети „Искандер-М“, ракети S8000 „Бандерол“ (баражиращи боеприпаси), както и със 196 ударни безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“ (включително с реактивни двигатели) и симулаторни дронове. Според предварителни данни, оповестени от украинските ВВС към 08:30 ч., противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 165 дрона. Удари от ракети и ударни безпилотни летателни апарати са регистрирани на 23 места, както и отломки от паднали дронове на още 4 места. "Атаката продължава, вражеските безпилотни летателни апарати са във въздушното пространство. Спазвайте правилата за безопасност!", гласеше към този час сводката на ВВС на Украйна.