Питас и Годой са герои за ЦСКА: "Армейците" обърнаха Лудогорец и са с единия крак на финал за Купата на България

Точно преди началото на плейофната фаза в Първа лига, за българските отбори дойдоха не по-маловажни мачове. Лудогорец посрещна ЦСКА за първия мач от 1/2-финалния сблъсък между двата гранда за Купата на България. "Червените" държаха инициативата през по-голямата част от срещата, но изпуснаха много положения. "Орлите" не блестяха с игра, но ефективността им пред противниковата врата им даде аванс през първото полувреме. Но два бързи гола на Йоанис Питас и Леандро Годой след 80-тата минута ги превърнаха в герои и донесоха победата на ЦСКА.

Лудогорец не блестеше, но поведе на ЦСКА през първото полувреме

През първата част безспорно ЦСКА имаше повече шансове да отбележи гол. "Червените" притежаваха топката в 65% от времето, а общо ударите им в първата част бяха 9. Но въпреки голямата активност, те не бяха ефективни. Точните удари във вратата на Бонман бяха едва 2. А Лудогорец беше на другия полюс. С по-малко владение на топката и само 3 удара, "орлите" успяха да открият резултата в 18-тата минута чрез Квадво Дуа.

ЦСКА пропиля много възможности и през второто полувреме

Импулсът на ЦСКА се усещаше и през втората част, като отново "червените" изградиха много повече атаки, отколкото допуснаха пред собствената си врата. Още до 60-тата минута няколко големи шанса бяха пропуснати от възпитаниците на Христо Янев. След още няколко положения, които минаха много близо до вратата на Бонман, играта на двата отбора се успокои. Но в 80-тата минута дойсе повратния момент. Йоанис Питас замени Лео Перейра. Само 2 минути бяха нужни на кипъраца, за да остави отпечатъка си върху мача, като отбеляза изравнителното попадение.

Импулсът на ЦСКА отново се върна и "червените" заиграха на високи обороти. Те откраднаха топката от играчите на Лудогорец много скоро след подновяването на играта. Джеймс Ето'о центрира отдясно, а Леандро Годой остана непокрит на втора греда и отбеляза за пълен обрат в 85-тата минута. До края на мача единственото по-значимо събитие бяха два червени картона за играчи на ЦСКА. Единият от тях беше на Бруно Жордао. Така халфът ще пропусне дербито с Левски в Първа лига, но ще бъде наличен за Христо Янев за реванша срещу Лудогорец в София.

