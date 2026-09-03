Мистерията с произхода на Луната най-накрая е разгадана

Изследователите твърдят, че Луната - естественият спътник на нашата планета, се е образувала само за няколко часа в резултат на масивен сблъсък между Земята и друга планета.

Мистерията с произхода на Луната

В продължение на десетилетия учените вярваха, че естественият спътник на Земята, Луната, се е образувал, когато нашата млада планета се е сблъскала с планета с размерите на Марс, наречена Тея, изхвърляйки огромно количество разтопена скала в космоса. Смятало се е, че този материал се е слепил в продължение на много години и в крайна сметка е образувал Луната, пише Daily Mail.

Но сега екип от Югозападния изследователски институт и Университета на Аризона казва, че събитията са се развили по съвсем различен начин. Използвайки компютърни модели, учените установили, че в някои сценарии Луната се е появила сравнително непокътната изненадващо бързо след удара. Всъщност това е отнело само 5 часа и температурата вероятно е била решаващият фактор.

Според д-р Адин Дентън, в зависимост от това колко горещи са били Земята и Тея преди сблъсъка, ударът е можел да унищожи Тея и да създаде масивен диск от отломки, който в крайна сметка е образувал Луната.

Когато учените приложили същите параметри, както в оригиналната симулация на сблъсък, чак до същата температура вътре в двете тела, след около 5 часа се появил непокътнат спътник. Екипът установил, че геоложките свойства на сблъскващите се светове играят решаваща роля за това, което се случва след удара.

Учените припомнят, че предишните модели са разглеждали планетите предимно като течни тела и не са вземали предвид здравината на скалите им. Когато учените са взели предвид здравината на материалите на планетите и тяхната температура, са получили много различни резултати. По-горещите планети са по-слаби и по-лесно се разкъсват. В същото време по-студените са по-здрави и е по-вероятно да преживеят удар непокътнати.

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Според д-р Дентън, компютърните модели са се подобрили и вече могат да отчитат здравината на материала, което е изключително важно при изучаване на сблъсъци между по-малки тела, като например астероиди.

Авторите на научния труд споделят, че данните биха могли да помогнат за разрешаването на една от най-големите мистерии в планетарната наука - точното време на сблъсъка, довел до образуването на Луната. Освен това екипът предполага, че новата им работа би могла да помогне за обяснението на някои от загадъчните характеристики на Луната, включително разликите в нейния състав и количеството летливи вещества, които съдържа.

Наскро учени разкриха какво се е случило със Земята, Луната и Марс преди 800 млн. години. Според тях преди приблизително 800 милиона години Земята, Луната и Марс са били подложени на масивна метеоритна атака. Моделирането на траекториите показва, че това е причинено от разпадането на гигантски астероид, чиито фрагменти са били разпръснати из цялата Слънчева система за дълъг период от време.

Изследователите са установили, че катастрофата е станала в астероидния пояс, където се е разпаднало голямо небесно тяло от семейство Еулалия. Повечето от фрагментите му, под въздействието на мощната гравитация на Юпитер, са били изхвърлени от обичайните си траектории и насочени към вътрешните планети на Слънчевата система.