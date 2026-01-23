Под проливния дъжд в Алания: ЦСКА разкъса корейци в последната си контрола в Турция

ЦСКА записа убедителна победа в последната си контрола по време на зимния подготвителен лагер, който се провежда в Турция. „Червените“ се наложиха с категоричното 5:2 срещу южнокорейския Гангуон. В герой за тима на Христо Янев се превърна Мохамед Брахими, който реализира две попадения, а също така асистира за гола на Кевин Додай. Другите два гола за „армейците“ бяха дело на Леандро Годой и Бруно Жордао.

ОЩЕ: "Кражбата" на Левски, промените в ЦСКА и заявката на Домусчиев | Точно попадение (ВИДЕО)

На почивката резултатът бе 2:1 за Гангуон

ЦСКА стартира по-добре срещата и поведе още в 12-ата минута. Брахими навлезе в наказателното поле на Гангуон и подаде към Кевин Додай, който от близко разстояние се разписа за 1:0. В 37-ата минута обаче корейците изравниха, след като Хойонг с глава матира Димитър Евтимов.

Победа в последната контрола на турска земя ✔️ Posted by CSKA Sofia FC on Friday, January 23, 2026

Само 120 секунди по-късно Гангуон направи пълен обрат в срещата. Юнгджун се озова зад гърба на „червената“ отбрана и с прецизен удар прати топката за втори път в мрежата на българския гранд.

ЦСКА се развихри през второто полувреме

В началото на второто полувреме корейският тим бе близо до трети гол, но Парк не успя да намери очертанията на вратата на ЦСКА. След това „армейците“ вдигнаха оборотите и в 55-ата минута изравниха след попадение на Мохамед Брахими. Малко по-късно „червените“ на свой ред направиха обрат, след като Леандро Годой открадна една топка и остана очи в очи с вратаря на Гангуон. Аржентинският голмайстор не се поколеба и с прецизен удар направи резултата 3:2 за ЦСКА.

„Червените“ реализираха четвърти гол в 70-ата минута, когато Бруно Жордао се разписа с удар от разстояние. Само 60 секунди по-късно момчетата на Христо Янев направиха резултата 5:2, след като Мохамед Брахими реализира второто си попадение в срещата. До края на двубоя повече голове не паднаха и ЦСКА се поздрави с успеха.

На "червените" им предстои последна контрола срещу Дунав Русе

По този начин "армейците" приключиха лагера си в Турция с актив от една победа, едно равенство и две поражения. Загубите дойдоха от Корона Киелце и Млада Болеслав, докато хиксът бе срещу лидера в Украйна ЛНЗ Черкаси.

Утре, 24 януари ЦСКА се прибира в България, където ще продължи подготовката си за пролетния дял от шампионата. На 31 януари "червените" ще изиграят последната си контрола, която е срещу Дунав Русе. Тимът на Христо Янев ще изиграе първия си официален мач на 6 февруари, а съперник е тимът на Арда Кърджали.

ОЩЕ: Левски стартирал преговори с бивша звезда на ЦСКА?