Любопитно:

Левски стартирал преговори с бивша звезда на ЦСКА?

23 януари 2026, 11:23 часа 381 прочитания 0 коментара

Българският журналист Виктор Вутов съобщава в петък, че Марселино Кареасо се е превърнал в конкретна опция за Левски. Преди няколко дни се появиха информации, че колумбиецът е бил предложен на „сините“, но вече става ясно, че има и конкретни преговори между двете страни.

ОЩЕ: "Кражбата" на Левски, промените в ЦСКА и заявката на Домусчиев | Точно попадение (ВИДЕО) 

Марселино Кареасо е свободен агент

Футболистът е свободен агент, след като напусна ЦСКА и се присъедини към Аполон Лимасол, за да изиграе срамен брой срещи в рамките на един полусезон. Става въпрос за само 74 минути в рамките на 6 срещи.

В началото на 2026 г. мениджърите на колумбиеца свършиха добра работа, след като му уредиха напускането на клуба по взаимно съгласие. Припомняме ви, че наричаният от Саша Илич „Професора“ записа 97 мача за ЦСКА във всички турнири, в които вкара 11 гола и направи 10 асистенции.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Сагата няма край: Локомотив Пловдив излезе с официална позиция за искан от Левски

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Левски Марселино Кареасо
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес