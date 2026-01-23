Левски стартирал преговори с бивша звезда на ЦСКА?

Българският журналист Виктор Вутов съобщава в петък, че Марселино Кареасо се е превърнал в конкретна опция за Левски. Преди няколко дни се появиха информации, че колумбиецът е бил предложен на „сините“, но вече става ясно, че има и конкретни преговори между двете страни.
Марселино Кареасо е свободен агент
Marcelino Carreazo is a concrete option for Levski Sofia. Talks are progressing. The Colombian is a free agent and Levski must decide whether to sign him.— Viktor Vutov (@viktor_vutov) January 23, 2026
Marcelino Carreazo left CSKA Sofia in the summer and joined Apollon Limassol. pic.twitter.com/CpL4GMs7kV
Футболистът е свободен агент, след като напусна ЦСКА и се присъедини към Аполон Лимасол, за да изиграе срамен брой срещи в рамките на един полусезон. Става въпрос за само 74 минути в рамките на 6 срещи.
В началото на 2026 г. мениджърите на колумбиеца свършиха добра работа, след като му уредиха напускането на клуба по взаимно съгласие. Припомняме ви, че наричаният от Саша Илич „Професора“ записа 97 мача за ЦСКА във всички турнири, в които вкара 11 гола и направи 10 асистенции.
