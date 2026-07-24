Футболен бос избухна за водещ рефер: Никога не е свирил поръчково - винаги безпристрастен и никога слуга!

Футболният бос на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува поредното издание на поредицата си Las Cucarachas, в която прави анализи на съдийските назначение в елитното футболно първенство на България. Този път той бе най-остър към един от водещите арбитри в българския футбол - Никола Попов, като иронично написа, че "никога не е свирил поръчково" и е бил "винаги безпристрастен и никога слуга".
Ето какво написа Цветомир Найденов в личния си профил във Фейсбук:
Las Cucarachas en vivo :
Арда - Славия
Главен е Геро, топ!
ВАР е Колев. Дунав миналия кръг изпискаха от него, но не съм гледал мача и не мога да кажа с право или не. В този мач ще е неутрален.
АВАР Кристина Георгиева, конкуренцията на Гутева. Абсолютно неутрална.
ЦСКА 1948 - Ботев Вр
Главен е Гиджена, неутрален
ВАР е Гребена, неутрален
АВАР е Гутева, неутрална.
Локо Сф - Левски
Главен е Попи, много готин пич, никога не е свирил поръчково, невероятен джентълмен. Винаги безпристрастен и никога слуга!
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Гросмайсторски ход от Las Cucarachas, отбелязва се с 3 удивителни в шаха !!!
ВАР е Дъ Литъл Пистолеро, неутрален.
АВАР е някой си Вушовски, некъв нов тигър на хоризонта.
Черно Море - Спартак Вн
Las Cucarachas предприемат любимия си ход: варненски съдия да свири дербито на Варна.
Пловдивски съдия като свири дербито на Пловдив, после един месец не може да се разхожда нормално из улиците на града …тук още не е започнал мача и вече му е назначен Съдийски мониторинг с одит от Спартак Вн. Явно местните си познават добре стоката …
Главен е Драго, този е като Попи. Страхотен!
ВАР е Тодор Киров, младо и страхливо…но мисля, че ще е неутрален.
АВАР е Краси Кръстев, този трупа минути като АВАР Неутрален.
Локо Пд - Септември
Главен е Чинката, без напрежонка, неутрален.
ВАР е Тренчев, неутрален.
АВАР е Антов, нов внос, Швейцария, неутрален.
Дунав - Лудогорец
Главен е Давидов, Наследниците на ФК Хисаря Ловеч писаха декларации против него, вадиха некви факти и успяха да го махнат от мача им с Лудогорец. Сега ще си проличи дали са били прави или не.
ВАР Михаел Павлов, също от Търново като Давидов… ще си пътуват заедно в колата и ще се синхронизират.
АВАР Георги Дойнов, ново момче за мен, и той бил от Търново …начи имаме фул хаус в колата
Хисаря 1921 - Ботев Пд
Главен е Мартин Великов, домакински съдия.
ВАР Венци Митрев, неутрален за мача, иначе е пакостник.
АВАР е Любо Перника, топ класа."
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