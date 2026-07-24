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Футболен бос избухна за водещ рефер: Никога не е свирил поръчково - винаги безпристрастен и никога слуга!

24 юли 2026, 12:14 часа 152 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Футболен бос избухна за водещ рефер: Никога не е свирил поръчково - винаги безпристрастен и никога слуга!

Футболният бос на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува поредното издание на поредицата си Las Cucarachas, в която прави анализи на съдийските назначение в елитното футболно първенство на България. Този път той бе най-остър към един от водещите арбитри в българския футбол - Никола Попов, като иронично написа, че "никога не е свирил поръчково" и е бил "винаги безпристрастен и никога слуга".

Ето какво написа Цветомир Найденов в личния си профил във Фейсбук:

Las Cucarachas en vivo :

Арда - Славия

Главен е Геро, топ!

ВАР е Колев. Дунав миналия кръг изпискаха от него, но не съм гледал мача и не мога да кажа с право или не. В този мач ще е неутрален.

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АВАР Кристина Георгиева, конкуренцията на Гутева. Абсолютно неутрална.

ЦСКА 1948 - Ботев Вр

Главен е Гиджена, неутрален

ВАР е Гребена, неутрален

АВАР е Гутева, неутрална.

Локо Сф - Левски

Главен е Попи, много готин пич, никога не е свирил поръчково, невероятен джентълмен. Винаги безпристрастен и никога слуга!

Още: "Попи отсъди дузпа срещу Левски и след факс от Космоса отмени решението! Явно има интегриран ВАР в главата"

Никола Попов

Гросмайсторски ход от Las Cucarachas, отбелязва се с 3 удивителни в шаха !!!

ВАР е Дъ Литъл Пистолеро, неутрален.

АВАР е някой си Вушовски, некъв нов тигър на хоризонта.

Черно Море - Спартак Вн

Las Cucarachas предприемат любимия си ход: варненски съдия да свири дербито на Варна.

Пловдивски съдия като свири дербито на Пловдив, после един месец не може да се разхожда нормално из улиците на града …тук още не е започнал мача и вече му е назначен Съдийски мониторинг с одит от Спартак Вн. Явно местните си познават добре стоката …

Главен е Драго, този е като Попи. Страхотен!

ВАР е Тодор Киров, младо и страхливо…но мисля, че ще е неутрален.

АВАР е Краси Кръстев, този трупа минути като АВАР Неутрален.

Локо Пд - Септември

Главен е Чинката, без напрежонка, неутрален.

ВАР е Тренчев, неутрален.

АВАР е Антов, нов внос, Швейцария, неутрален.

Дунав - Лудогорец

Главен е Давидов, Наследниците на ФК Хисаря Ловеч писаха декларации против него, вадиха некви факти и успяха да го махнат от мача им с Лудогорец. Сега ще си проличи дали са били прави или не.

ВАР Михаел Павлов, също от Търново като Давидов… ще си пътуват заедно в колата и ще се синхронизират.

АВАР Георги Дойнов, ново момче за мен, и той бил от Търново …начи имаме фул хаус в колата

Хисаря 1921 - Ботев Пд

Главен е Мартин Великов, домакински съдия.

ВАР Венци Митрев, неутрален за мача, иначе е пакостник.

АВАР е Любо Перника, топ класа."

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Никола Попов ФК ЦСКА 1948 Първа лига Цветомир Найденов
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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