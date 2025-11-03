Войната в Украйна:

Поредна треньорска рокада в българския футбол

03 ноември 2025, 09:08 часа 526 прочитания 0 коментара

След серията от четири поредни поражения във Втора лига, вчера Миньор Перник записа равенство. В мач от 14-тия кръг „чуковете“ направиха 0:0 с последния в класирането Спартак Плевен, а феновете не останаха никак доволни. Въпреки че прекрати негативната серия, старши треньорът Ангел Червенков веднага подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. Очевидно незадоволителното равенство с последния разочарова всички, които по някакъв начин са свързани с пернишкия клуб.

Миньор Перник е на 9-то място със само 3 победи

И логично това доведе до раздялата с наставника. В момента Миньор Перник е на 9-то място с 14 точки. „Чуковете“ имат само три победи във Втора лига, които дойдоха една след друга, в рамките на две седмици през септември – 2:1 срещу Марек, 3:1 срещу Спортист Своге и 3:1 срещу Севлиево. Петте равенства дойдоха срещу Беласица (1:1), Черноморец (1:1), Хебър (1:1), Етър (0:0) и Спартак Плевен (0:0). „Чуковете“ записаха и 5 загуби в първенството – от Пирин с 0:1, от Фратрия с 2:3, от Янтра Габрово с 0:1, от дубъла на Лудогорец с 0:2 и от Локомотив Горна Оряховица с 1:3.

Миньор Перник срещу Янтра

Следващият мач на Миньор е срещу дубъла на ЦСКА

За купата Миньор Перник победи Партизан Червен бряг с 2:0 в първия си мач, но жребият не се усмихна на перничани. Във втория мач се изправиха срещу елитния Черно море и загубиха с 0:3. Следващата среща за „чуковете“ е гостуване на дубъла на ЦСКА в първия мач от 15-тия кръг на Втора лига. Срещата ще бъде на 7 ноември, петък, от 14:30 часа. А до края на годината Миньор ще играе още с Вихрен, Дунав Русе, Беласица и Пирин Благоевград. Все още не е ясно кой ще смени Ангел Червенков начело на Миньор.

Николай Илиев
