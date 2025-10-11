Португалия вгорчи дебюта на Тодор Янчев начело на младежите

Младежкият национален отбор на България загуби с 0:3 визитата си на Португалия от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Мачът бе официален дебют за новия селекционер на тима ни Тодор Янчев.

През първата част голове не паднаха

Още във втората минута Георги Лазаров пусна добро подаване към Борислав Рупанов, чийто удар не намери целта.

Още в следващата атака Родриго Мора центрира по земя към Юсеф Шермити, който стреля, но Пламен Андреев изби. При добавката Тиаго Паренте прати топката в гредата. В 22-ата минута Диего Родригес стреля от далечна дистанция, но родният страж се намеси.

До края на първата част попадения не паднаха.

След почивката Португалия сгази „лъвчетата“

В 55-ата минута футболистите на Тодор Янчев направиха бърза атака. Кристиян Балов центрира по земя в наказателното поле към Асен Митков, който обаче не успя да отправи достатъчно добър изстрел.

Три по-късно Португалия откри чрез Родриго Мора. В 65-ата минута Георги Лазаров получи втори жълт картон от главния съдия и по този начин остави отбора с 10 души на терена.

Две след това падна и втори гол във вратата на България. Резервата Диего Травасос стреля с левия крак, а Пламен Андреев изби. При добавката обаче Тиаго Паренте не пропусна да матира стража.

В 79-ата минута Карлос Форбс центиира остро към Густаво Варела, който с едно докосване направи резултата класически.

Десет по-късно Тиаго Габриел отправи удар с глава след центриране от корнер, но топката попадна право в ръцете на Пламен Андреев. След успеха Португалия се изкачи на върха с пълен актив от 9 точки, колкото имат и футболистите на Чехия. България остава с 4 пункта на третата позиция.

