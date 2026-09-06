Зеленски призна: Войната ще продължи поне до зимата

„Силно се надяваме да постигнем споразумение с американските си партньори и разчитаме на подкрепата на европейските си партньори, ако войната продължи и през зимата. Така стоят нещата засега“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция със специалните представители на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Още: Може и да няма мир, но Зеленски подари на Уиткоф и Къшнър надписи с тениски "Киевски режим" (СНИМКИ)

Киев разчита сериозно на военни пакети от помощи

Украинският лидер подчерта, че Киев разчита сериозно на пакет от помощи за зимния период, който обсъди подробно днес с Уиткоф, Къшнър и европейски партньори – в случай че войната продължи.

„Разчитаме сериозно на такава подкрепа – както по отношение на противовъздушната отбрана, така и за аналитично съдействие. А знаете, че разчитаме и на значителни обеми, както и на възможността да използваме американски втечнен природен газ. Вярвам, че всичко това е постижимо и че партньорите ни го подкрепят“, добави Зеленски.

Междувременно, позовавайки се на свои източници, Axios съобщава, че Къшнър и Уиткоф се стремят да постигнат пробив в преговорите преди настъпването на зимата.

Малко преди да пристигнат пратениците украинският президент организира среща с украинския преговарящ екип, като обяви в социалната мрежа, че Украйна е добре подготвена за разговора. "Украйна е и винаги ще остане конструктивна. Заинтересовани сме войната да приключи по-скоро. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурност. Нужен е достоен мир след войната. Предложенията ни са готови. Важно е да се работи координирано, съдържателно и реалистично. Слава на Украйна!", написа Зеленски в "Телеграм".

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