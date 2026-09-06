Войната в Иран::

Зеленски призна: Войната ще продължи поне до зимата

06 септември 2026, 20:00 часа 550 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски призна: Войната ще продължи поне до зимата

„Силно се надяваме да постигнем споразумение с американските си партньори и разчитаме на подкрепата на европейските си партньори, ако войната продължи и през зимата. Така стоят нещата засега“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция със специалните представители на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Още: Може и да няма мир, но Зеленски подари на Уиткоф и Къшнър надписи с тениски "Киевски режим" (СНИМКИ)

Киев разчита сериозно на военни пакети от помощи

Украинският лидер подчерта, че Киев разчита сериозно на пакет от помощи за зимния период, който обсъди подробно днес с Уиткоф, Къшнър и европейски партньори – в случай че войната продължи.

„Разчитаме сериозно на такава подкрепа – както по отношение на противовъздушната отбрана, така и за аналитично съдействие. А знаете, че разчитаме и на значителни обеми, както и на възможността да използваме американски втечнен природен газ. Вярвам, че всичко това е постижимо и че партньорите ни го подкрепят“, добави Зеленски.

Междувременно, позовавайки се на свои източници, Axios съобщава, че Къшнър и Уиткоф се стремят да постигнат пробив в преговорите преди настъпването на зимата.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Малко преди да пристигнат пратениците украинският президент организира среща с украинския преговарящ екип, като обяви в социалната мрежа, че Украйна е добре подготвена за разговора. "Украйна е и винаги ще остане конструктивна. Заинтересовани сме войната да приключи по-скоро. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурност. Нужен е достоен мир след войната. Предложенията ни са готови. Важно е да се работи координирано, съдържателно и реалистично. Слава на Украйна!", написа Зеленски в "Телеграм".

Още: Срещата в Киев приключи: Какво договориха Зеленски, Уиткоф и Къшнър (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джаред Къшнър Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна Стив Уиткоф
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес