Барселона няма спирка в Ла Лига! Головата машина на Ханзи Флик мина и през Валенсия

Отборът на Барселона продължава безгрешната си серия от началото на сезона. Каталунците постигнаха категоричен успех с 5:0 при визитата си на Валенсия в мач от четвъртия кръг на Ла Лига. Момчетата на Ханзи Флик не оставиха никакъв шанс на своя съперник, като поражението с пет гола бе възможно най-добрият вариант за "прилепите". По този начин Барса оглави класирането в Испания с пълен от 12 точки.

Барселона заби пет гола на Валенсия

Очаквано, Барселона пое инициативата от самото начало и още в 6-а минута излезе напред в резултата. Фермин Лопес изведе Ламин Ямал на отлична позиция, а той преодоля вратаря на домакините с прехвърлящ удар. Малко по-късно младата звезда на каталунците реализира по идентичен начин, но попадението му бе отменено заради засада. Натискът на гостите не престана и в 22-а минута те удвоиха преднината си чрез Фермин Лопес. Секунди по-късно единствено отличната изява на Столе Димитриевски лиши Ямал от втори гол в мача. След половин час игра се стигна до първата по-опасна възможност в полза на Валенсия. Арно Данджума излезе сам срещу вратаря, но не успя да намери целта. След това той претендираше за дузпа заради задържане на Родри, но съдията подмина ситуацията.

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В края на първата част Ямал пропусна добра възможност да направи аванса на Барса класически, а малко след това Фермина Лопес нацели страничната греда. В добавеното време стражът на каталунците Жоан Гарсия спря Данджума от сигурен гол с отличен рефлекс. Така гостите се оттеглиха на почивката с две попадения аванс.

Барселона продължи да оказва натиск върху своя съперник от самото начало на втората част. В 50-а минута резултатът стана класически, след като Рафиня добави името си сред голмайсторите. Малко след това бразилецът пропусна добра възможност да се разпише още веднъж. В следващите моменти Родри удари греда, а Антъни Гордън пропусна да направи аванса по-категоричен. В 79-а минута Педри се разписа за 4:0. Разликата стигна пет гола в 85-ата минута, когато Ламин Ямал все пак добави още едно попадение на сметката си, за да оформи крайната победа с 5:0 за отбора на Ханзи Флик.

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