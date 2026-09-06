Най-важните новини за деня: 6 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 септември 2026 година:

ЗА ПЪРВИ ПЪТ БЕЗ АМЕРИКАНСКИ КОРАБИ И САМОЛЕТИ: НАТО РАЗИГРА СЦЕНАРИЙ ЗА ВОЙНА В АРКТИКА

Дистанцирането на американския президент Доналд Тръмп от НАТО за пореден път стана очевидно, когато силите на Алианса проведоха военните учения "Северен викинг 2026" край бреговете на Исландия. Ученията приключиха на 3 септември и включваха търсене на руски подводници с помощта на канадски военни кораби, германски разузнавателни самолети и белгийски изтребители. За първи път откакто се провеждат тези ежегодни учения (а те са регулярни от 1982 г.), нито един американски кораб или самолет не се присъедини към маневрите, съобщи Politico.

"НЕПОИСКАНА ПОДКРЕПА НА НИКОГО НЯМА ДА ДАДЕМ": ЩЕ УЧАСТВА ЛИ ГЕРБ В ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ВОТ (ВИДЕО)

"Непоискана подкрепа на никого няма да дадем. Аз съм вярващ човек и ненаказано добро няма. Непоискана подкрепа не се дава. Всеки да си прецени дали му е нужно", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на партийно събитие във Велико Търново. Стана ясно, че в ГЕРБ се обсъжда евентуално участие в изборите, като се обсъждат и имена, но по думите му ще се изчака до 8 септември 2026 г. за окончателното решение.

Измежду кандидатите до момента той не вижда обединител на нацията. "Има прагматици и има хора, които не ги интересуват изборите, а да се покажат и медиите да ги отразят или във "Фейсбук" да получат няколко хиляди харесвания от сектата, която представляват", каза Борисов.

"ТРЯБВА ДА СВАЛЯТ ЦЕНИТЕ НОМИНАЛНО НАДОЛУ": ПЕКАНОВ ПОРЯЗА ХОТЕЛИЕРИТЕ И РЕСТОРАНТЬОРИТЕ ЗА ДДС

Трябва да свалят цените номинално надолу в следващия сезон. Не, няма да се намалява ДДС то за туристическия бранш. След годините на ковид даде им се помощ, а в годината на еврото се възползваха по най-лошия начин от събитията, но те не са имали чак такива разходи, за да си вдигатт цените понякога дори двойно", каза вицепремиерът Атанас Пеканов в сутрешния блок на Нова телевизия и отчете, че не е нормално да седне на ресторант в София и Виена и цените да са сравнително еднакви.

МАДЯР ПРЕДУПРЕДИ НАТО И ПРИБАЛТИКА: НЕ СТЕ ГОТОВИ.ЛИТВА И ЛАТВИЯ ГОТВЯТ ЗЪРНЕН УДАР ПО РУСИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Държавите членки на НАТО сериозно подценяват нивото си на готовност за съвременни въоръжени конфликти, особено по отношение на масираното използване на дронове. Това предупреди командирът на украинските Сили за безпилотни системи Роберт Бровди с позивна "Мадяр". В интервю за шведския телевизионен канал SVT той каза още, че по негова преценка Русия може да се опита бързо да завземе балтийските държави, точно каквито бяха плановете ѝ за Украйна през 2022 г.

Той подчерта, че опитът на руската армия да превземе Киев за няколко дни в началото на войната се е провалил, но той няма такава увереност що се отнася до сигурността на балтийските държави. "Киев за 3 дни няма да се случи никога. Но дали ще има балтийските държави за 3 дни – в това не съм сигурен", каза украинският командир.

"СЪЩЕСТВЕНИ ПЛАНОВЕ" И "НЯКОЛКО ИДЕИ": БЕЛИЯТ ДОМ И КРЕМЪЛ С ПЪРВИ ДУМИ СЛЕД ПРЕГОВОРИТЕ ЗА УКРАЙНА

След като приключиха преговорите в Кремъл между американските пратеници на Тръмп и руския диктатор Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна - в международните медии започна да се появява и информация за резултата от тях. Информациите за постигнатия резултат все още са оскъдни, като повече подробности се обещават за следващите седмици. Същеверменно днес предстои среща на пратениците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и в Украйна.