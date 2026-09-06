Смъртта на Младич и изборите в Сърбия: Каква е новата възможност за Вучич и държи ли конците? (ВИДЕО)

Смъртта на военнопрестъпника Ратко Младич повдига въпроса в Сърбия какво ще направи сръбският президент Александър Вучич с нея преди предстоящите избори. Смъртта на палача от Сребреница и обявеното погребение и то във време на силна политическа нестабилност, могат да се превърнат в нова възможност за националистическа мобилизация, но и допълнително да усложнят отношенията на Сърбия със Запада, пише в свой анализ хърватската медия "Индекс".

Младич убива хиляди хора, но също толкова го почитат днес

Ратко Младич беше един от най-известните военнопрестъпници от бивша Югославия. Като командир на Армията на Република Сръбска, той беше осъден на доживотен затвор за геноцид в Сребреница, преследване, унищожаване, убийства, депортиране, насилствено преместване на населението, тероризиране на цивилни в Сараево и вземане на персонал на ООН за заложници.

Под негово командване Сараево е подложено на обстрел и снайперски огън в продължение на години, а след падането на Сребреница през юли 1995 г. босненските сръбски сили екзекутират хиляди босненски мъже и момчета.

Въпреки това хиляди хора в Пале, Босна и Херцеговина, го почетоха, целувайки сръбското знаме и докосвайки негова снимка. ОЩЕ: Тялото на Младич пристига в Сърбия: Десетки хиляди сърби искат да изпратят военнопрестъпника

Policija i građani duž čitave trase salutiranjem odaju poslednju počast svome komandantu generalu Ratku Mladiću 🫡☦️🙏💔 pic.twitter.com/TjXvl7pONI — Bog i Batina (@aleksandarCBL) September 3, 2026

Всичко това се случва, след като сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич обяви, само ден след смъртта на Младич, че осъденият военнопрестъпник ще бъде погребан с пълни държавни и военни почести . Вучич обаче заяви, че е разговарял със семейство Младич и че е техен избор как да организират погребението. Европа осъди публичните възпоменания на Младич Трябва също да се припомни, че Европейският съюз предупреди Сърбия, че публичните възпоменания за осъдения военнопрестъпник Ратко Младич биха могли да застрашат европейския ѝ път. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че публичното възхваляване на Младич е несъвместимо с кандидатурата на Сърбия за членство. „Няма място за възхваляване на военнопрестъпници“, каза тя, добавяйки, че е отменила планирано посещение в Сърбия заради инцидента.

Новата възможност за Вучич, но държи ли конците?

Въпреки че вече заяви, че няма да участва в погребението в понеделник, защото ще бъде домакин на президента на Узбекистан Савкат Мирзийоев, Вучич не се е дистанцирал напълно от цялата история . Особено след като е известно, че той веднага свърза смъртта на осъдения военнопрестъпник с Олуй, генерал Анто Готовина и твърдението, че международното правосъдие не се е отнасяло еднакво към сърбите и техните опоненти. Както писа независимият журналист Георг фон Ехен в платформата X, случващото се сега и това, което на практика ще бъде държавното погребение на Ратко Младич следващата седмица, независимо как ще бъде официално наречено, представлява съзнателен политически избор на Александър Вучич. ОЩЕ: Цинизъм и почести след смъртта на Младич: Дори и мъртъв - палачът на Сребреница разбуни Балканите (ВИДЕО)

Разговаряхме по тази тема със Зоран Кусовац, белградски журналист и анализатор. „Във всеки случай това е типична, класическа манипулация от страна на Вучич, където Вучич, както обикновено, показва двете си страни. Той се опитва да се представи пред сърбите като патриот, сръбски патриот, който уважава традицията. А пред Запада се опитва да се покаже като човек, който с удоволствие би въвел върховенството на закона и би уважавал закона, но, е, неговият народ е „диви сърби“ и той трябва да им се подчинява. Той се опитва да бъде двуличен Янус за тези две групи.“ „Това е нещо, което той е усвоил, и трябва да кажа, че има опасност, с такива некомпетентни европейски политици, тази политика да се размине. Европа като цяло не се интересува от събития в Сърбия и Босна и Херцеговина, освен ако не провокират война, а в този момент не е много вероятно скоро да избухне война“, каза той.

Хърватската медия разговаря по тази тема със Зоран Кусовац, белградски журналист и анализатор. „Във всеки случай това е типична, класическа манипулация от страна на Вучич, където Вучич, както обикновено, показва двете си страни. Той се опитва да се представи пред сърбите като патриот, сръбски патриот, който уважава традицията. А пред Запада се опитва да се покаже като човек, който с удоволствие би въвел върховенството на закона и би уважавал закона, но, е, неговият народ е „диви сърби“ и той трябва да им се подчинява. Той се опитва да бъде двуличен Янус за тези две групи.“ „Това е нещо, което той е усвоил, и трябва да кажа, че има опасност, с такива некомпетентни европейски политици, тази политика да се размине. Европа като цяло не се интересува от събития в Сърбия и Босна и Херцеговина, освен ако не провокират война, а в този момент не е много вероятно скоро да избухне война“, каза той.

Според журналиста Вучич сега пресмята. „Изборите са обявени, но не са официално определени за края на октомври, те биха могли да бъдат в началото на 2027 г. Това не би било първият път, в който Вучич променя решението си. Когато Младич почина, Вучич каза, че ще трябва сериозно да осигури погребението. Той беше прав, защото определено ще има голям, огромен брой хора на погребението, предимно негови поддръжници, които той контролира.“ Години наред той ръководи хората и им дава заповеди как да се държат, какво да подкрепят, кога да скандират и кога да аплодират. Това са партийни членове, хора, които зависят от партията, охранителни организации, фенове, вътрешни лица, които контролират някои от неформалните си групи от хулигани. „Но това не е ситуация, която той може напълно да контролира. Може да възникне напрежение. От друга страна, това не е опозиция, която е известна като слаба, това може да се случи и тук - спонтанен народ. И това не е ситуация, с която Вучич е свикнал и която може да контролира“, казва той.

„Вучич наблюдава и пресмята, но ние не знаем елементите на неговите изчисления. Нито пък опозицията. Един от вариантите е опозицията теоретично да прецени, че подкрепата за Младич ще бъде твърде голяма и че това ще раздразни достатъчно хора, за да се покажат като проевропейски настроени.“ Другото е обратното: Вучич да прецени, че ще може да контролира ситуацията, да се покаже като велик европеец, да бъде сдържан и да принуди опозицията да се впусне в националистически води. В страна, която няма демократичен диалог и има медии, които не предлагат пълния спектър от мнения, това е трудно да се оцени“, каза журналистът. ОЩЕ: Не като военнопрестъпник, а като герой: Вижте как Сърбия посрещна тялото на Младич (ВИДЕО)