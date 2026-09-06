Екзит пол потвърди възхода на АзГ - ето какво ще се случи със Саксония-Анхалт

Нов екзит пол (exit poll - бел. ред.) затвърди възхода на "Алтернатива за Германия" (АзГ). Данните от екзитполовете в Саксония-Анхалт отреждат на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) 44,5% – повече от два пъти над резултата на ХДС (CDU) от 18,5%. Още: Лидерът на АзГ със силна заявка, ако вземе властта (ВИДЕО)

Залогът за АзГ

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Нещо повече - лидерът на германската партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел се закани, че когато дойде на власт, ще постави началото на черно-червено-златния флаг на всяка държавна сграда, на всяко едно училище. Навсякъде ще се веят цветовете черно, червено и златно – цветовете на свободата, нашето национално знаме. Ние обичаме черното, червеното и златното, категорична бе Вайдел.

NEW: Exit polls in Saxony-Anhalt put the far-right AfD at 44.5%, more than double the CDU’s 18.5%. pic.twitter.com/nJTstYhCfx — Clash Report (@clashreport) September 6, 2026

Днес Саксония-Анхалт гласува, за да избере нова местна власт, а крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) води с 41-43% в социологическите проучвания - почти двойно повече от ХДС (християндемократите), които са с 22-23% резултат. Това е разлика от 20 пункта от 2021 г. насам.

Залогът обаче е дали АзГ ще постигне резултат, който да ѝ позволи самостоятелно управление. Това може да стане, ако достатъчно от по-малките партии не преминат 5%-тната бариера. Но ако не се случи така, то провинцията може да остане без правителство дълго време, тъй като всички политически противници на АзГ декларират, че няма да се коалират с тях. На АзГ ѝ трябват 49 депутати в местния парламент, за да управлява сама. Това значи победа с около 44-45%, т.е. малко над това, което показва социологията.

Изборите са първите от общо 3 вота този месец, при които германски провинции ще избират кой да ги управлява и се разглеждат като сигнал за това накъде се насочва страната преди федералните избори през 2029 година. В Берлин изборите са насрочени за 20 септември. Ще се гласува още и в Мекленбург-Предна Померания – също на 20 септември.

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