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Край на черната серия! Локомотив Пловдив се върна на победния път в Първа лига

06 септември 2026, 21:13 часа 645 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Край на черната серия! Локомотив Пловдив се върна на победния път в Първа лига

Отборът на Локомотив Пловдив сложи край на черната си серия от пет поредни загуби. "Смърфовете" постигнаха втората си победа от началото на сезона в Първа лига. Те надделяха с минимален аванс от 1:0 над Черно море в мач от осмия кръг. Единственото попадение в срещата бе дело на Райън Янг Лейтън. По този начин пловдивският тим се изкачи до 11-а позиция в класирането, изпреварвайки днешния си съперник.

Локо Пловдив със закономерна победа над Черно море

Срещата започна ударно за домакините.  Още в четвъртата минута Крист Лонгвил преодоля Живко Атанасов и остана сам срещу вратаря Кристиан Томов. Той успя да прати топката в мрежата, но след намесата на ВАР, голът беше отменен за нарушение на котдивоареца срещу Атанасов. В 21-вата минута полузащитникът Райън Ляйтън вкара първото си попадение с екипа на "смърфовете" със силен удар извън наказателното поле, за който вратарят на гостите не беше готов. Томов беше изненадан от рикошет в крака на Асен Дончев и не успя да парира изстрела. До края на полувремето Локомотив беше отборът с повече възможности, най-добрата от които се откри пред Крист Лонгвил в 31-тата минута, но ударът му с глава срещна напречната греда. Така Локо се оттегли на почивката с гол аванс.

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Локомотив Пловдив - Черно море

В началото на втората част нападателят на варненци Александър Колев насочи топката с глава към вратата на домакините, но стражът Боян Милосавлевич внимаваше и спаси, а в следващите минути отрази още няколко опасни опита на играчите на Черно море. През второто полувреме "моряците" имаха периоди, в които упражняваха натиск върху отбраната на Локомотив, но не успяваха да стигнат до достатъчно опасни положения. До най-сериозния шанс се стигна в 81-вата минута, когато Асен Дончев отправи мощен изстрел от далечна дистанция, но сантиметри го разделиха от изравнителния гол, тъй като удари напречната греда. Така Локомотив Пловдив се поздрави с първия си успех от юли месец насам.

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Локомотив Пловдив ПФК Черно море Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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