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Един от най-големите таланти на България получи чуждестранен паспорт

06 септември 2026, 16:54 часа 443 прочитания 0 коментара
Снимка: Team Bulgaria
Един от най-големите таланти на България получи чуждестранен паспорт

Един от най-обещаващите български таланти предприе много интересен ход в кариерата си. Става въпрос за Кристиян Балов. В началото на лятото бившата звезда на Славия премина в сръбския гранд Цървена звезда. Въпреки че е в западната ни съседка само от няколко месеца, 20-годишният футболист вече разполага със сръбски паспорт, съобщи местното издание "Sport Klub". Това ще се окаже в огромна полза на клуба.

Кристиян Балов получи сръбски паспорт

Благодарение на сръбския си паспорт Балов може да бъде вписван като местен млад футболист, което позволява на клуба по-голяма свобода при използването на чуждестранни играчи. Според информацията на "Sport Klub", основната причина за решението е именно правилото в сръбското първенство, според което определени футболисти могат да бъдат третирани като "бонус играчи".

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Кристиян Балов

Получаването на сръбско гражданство не променя нищо по отношение на международната принадлежност и националния отбор, за който Балов има право да играе. Той вече има мачове с България. Бившата звезда на Славия премина през различните юношески и младежки гарнитури на страната, преди през март 2026 година да направи своя дебют при мъжете. Още в първата си среща с "лъвовете" той успя да се разпише.

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Цървена звезда Кристиян Балов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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