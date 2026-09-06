Един от най-големите таланти на България получи чуждестранен паспорт

Един от най-обещаващите български таланти предприе много интересен ход в кариерата си. Става въпрос за Кристиян Балов. В началото на лятото бившата звезда на Славия премина в сръбския гранд Цървена звезда. Въпреки че е в западната ни съседка само от няколко месеца, 20-годишният футболист вече разполага със сръбски паспорт, съобщи местното издание "Sport Klub". Това ще се окаже в огромна полза на клуба.

Кристиян Балов получи сръбски паспорт

Благодарение на сръбския си паспорт Балов може да бъде вписван като местен млад футболист, което позволява на клуба по-голяма свобода при използването на чуждестранни играчи. Според информацията на "Sport Klub", основната причина за решението е именно правилото в сръбското първенство, според което определени футболисти могат да бъдат третирани като "бонус играчи".

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Получаването на сръбско гражданство не променя нищо по отношение на международната принадлежност и националния отбор, за който Балов има право да играе. Той вече има мачове с България. Бившата звезда на Славия премина през различните юношески и младежки гарнитури на страната, преди през март 2026 година да направи своя дебют при мъжете. Още в първата си среща с "лъвовете" той успя да се разпише.

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