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1000 евро заплата, 1000 евро за дете: Нови мерки в Гърция

06 септември 2026, 19:18 часа 1043 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
1000 евро заплата, 1000 евро за дете: Нови мерки в Гърция

30 мерки за увеличаване на доходите на населението и намаляване на данъчната тежест с фокус върху средната класа обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в речта си при откриването на Солунския международен панаир, предаде БНР. Сред тях е увеличаване на минималната заплата през 2027 г. от 920 на 950 евро, а до началото на 2028 г. и на 1000 евро. Същата сума - 1000 евро, ще се дава и при раждане на дете - Още: Гърция отново пред България: Мицотакис се хвали с модернизирани F-16 и нови F-35 (ВИДЕА)

Освен това ще бъде намален минималният облагаем доход на самоосигуряващите се лица, които упражняват свободни професии.

По-високи заплати

Снимка: Getty images

От 2027 г. авансово дължимият данък от предприятията и свободните професии ще бъде намален от 55 на 50 процента. Незабавно влиза в сила нулева данъчна ставка за земеделците с годишен доход до 20 000 евро. Нулева ще бъде ставката и за родителите с три деца и доход до същата сума. С 0,5 процентни пункта се намаляват осигурителните вноски на заетите в частния сектор. От април 2027 г. се очаква ново намаляване на осигуровките с 0,5 пункта.

Годишната надбавка за пенсионерите на възраст над 65 години, която се изплаща през ноември, се увеличава на 400 евро. В публичния сектор се въвежда коледна надбавка от 500 евро.

Мицотакис обеща и намаляване на цената на тока с 30 процента през следващите 3 години. Още от януари с 50% ще бъде намалена таксата за услуги в обществен интерес в сметките за електричество на домакинствата.

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Гръцкият премиер обяви и програма ”Мой дом 3” на стойност от 2 млрд. евро – продължение на предишните две програми за нисколихвени кредити за придобиване на жилище.

Сред обявените мерки е постепенната отмяна на патентния данък, отмяна на данъка върху недвижимото имущество в населените места с до 2000 жители.

Гръцкият премиер каза, че конкретните мерки са част от четиригодишен график, с което даде заявка за трети мандат на дясноцентристката си партия ”Нова демокрация”. Той определи мерките като ”пролог на новата програма на правителството”.

Още: Балкански парадокс: За 20 години заплатите в България скочили 6 пъти, в Гърция не са мръднали

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Заплати заплата Гърция Кириакос Мицотакис
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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