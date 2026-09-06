Шампионски обрат в Лондон: Арсенал не се остави на Челси в първото дерби за сезона

Шампионски обрат беляза първата за сезона битка за Лондон. Арсенал обърна резултата и победи Челси с 2:1 в първото истинско голямо дерби между грандовете от Висша лига през новия сезон. Двата лондонски съперника предложиха истинско удоволствие в неделния следобед, което утвърди "артилеристите" като отбора, който трябва да бъде победен, а Челси - като достоен претендент за първото място. По този начин отборът на Микел Артета остава без грешка.

Арсенал сломи Челси в първото лондонско дерби за сезона

Вълнението обзе Лондон още от самото начало, когато Морган Роджърс изведе новия си клуб Челси напред в резултата само 77 секунди след началото. Това раздразни шампионите, които отговориха на удара. След като на Рикардо Калафиори беше отменен гол за засада, бившият играч на "сините" Кай Хаверц отбеляза фантастично попадение от границата на наказателното поле. Но въпреки доминиращото представяне на Арсенал, Челси все пак беше на косъм от втори гол, след като Роджърс стреля, а Педро Нето засече топката право в гредата.

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Арсенал обърна хода на мача след почивката, когато Мартин Йодегор отбеляза втория си гол за сезона след ловка колективна акция. И въпреки няколко половинчати шанса за Челси, именно "артилеристите" изглеждаха по-близо до това да увеличат преднината си. Но новият страж на "сините" Емилиано Мартинес блестящо отрази удари на Букайо Сака и Езри Конса. Това продължи до 89-ата минута, когато Естевао отправи силен удар, с който Давид Рая успя да се справи. Резултатът означава, че Арсенал остава с перфектен баланс от 9 точки - наравно с Манчестър Сити след три мача. Но Челси показа, че няма да остане далеч зад тях.

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