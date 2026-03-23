Нова ера в спорта: България вече има най-модерната състезателна писта на Балканите

Зад проекта, изграден за рекордно време, стоят „Главболгарстрой“ в партньорство с „Асарел- Медет“

България вече разполага с най-модерната писта за автомобилизъм и мотоциклетизъм на Балканите! С четиричасов спектакъл на моторните спортове, дрифтове и висока скорост този уикенд край Самоков бе открит един от най-мащабните спортни инфраструктурни проекти, реализирани в страната през последните години, а впечатляващото е, че съоръжението е реализирано за по-малко от година. Инвеститор и главен изпълнител на проекта е строителният холдинг „Главболгарстрой“, а партньор и инвеститор – „Асарел Медет“.

Историческата първа обиколка на трасето направи Никола Цолов – лидерът в генералното класиране на Формула 2 и най-голямата млада надежда на България в моторните спортове. Той показа пълния потенциал на пистата, дълго близо 4 км и включваща 15 завоя, разви и висока скорост на старт-финалната права с дължина от над 900 м. Трасето е с постоянна широчина от 12 метра, на места стига и до 15 м. Разполага с широки зони за сигурност, отговарящи на най-високите изисквания за безопасност.

След като Цолов постави началото на нова ера за автомобилния спорт у нас с пряк коментар на терен от автомобилните журналисти Иван Тенчев и Момчил Манчев, програмата продължи с демонстрации на суперавтомобили, GT серии и едноместни болиди, както и атрактивни моторни и дрифт изпълнения от някои от най-опитните български и международни пилоти и състезатели.

Пистата се простира върху терен от около 350 декара, като основните строително-монтажни дейности се реализират в рамките на 8 месеца. Съоръжението заявява амбицията да се позиционира сред водещите мотоспорт дестинации в Европа и такава заявка наистина бе направена през уикенда. С високотехнологичното си проектиране, пистата е в пълно съответствие с международните стандарти на Международната автомобилна федерация (FIA) и Международната мотоциклетна федерация (FIM), чиито представители правят инспекция на съоръжението в началото на годината и потвърждават неговото ниво на изпълнение спрямо изискванията на федерациите.

Съоръжението създава реални предпоставки България да привлече международен интерес и престижни мотоспорт състезания. Пистата е подходяща за грандиозни събития като тестове за болиди от шампионата на Формула 1, състезания от шампионата на Формула 3, както и кръгове от Световния шампионат по супербайк. Трасето е подходящо и за тренировки и любителски събития.

30 000 зрители могат да гледат големи световни състезания

В процеса по изграждане на пистата участие взимат български специалисти и международни консултанти, като на съоръжението е положен състезателен асфалт по специална рецепта, разработена със съдействието на италиански експерти. По време на строителството са положени 8400 квадратни метра бетонови настилки и 2195 линейни метра скосени бордюри. Изградена е над 4000 м дренажна система, както и над 6000 м тръбна мрежа за електрозахранване. Около съоръжението са реализирани над 70 000 кв. м зелени площи.

Комплексът разполага с капацитет до 30 000 зрители, основни трибуни по старт-финалната права, зрителски зони около ключови завои и VIP пространства с панорамна гледка към трасето. Инфраструктурата включва модерни боксове, падок, контролна кула, медицински център, ресторант, зони за симулатори и обучения, както и хеликоптерна площадка, което превръща съоръжението в цялостен център за моторни спортове и събития.

Хората зад проекта

Специални приветствия към гостите отправиха вицепрезидентът по спорта за Европа към Международна автомобилна федерация (FIA) Анна Нордквист, представителите на “Главболгарстрой Холдинг” и “Асарел-Медет”, Свен Луфген - изпълнителен директор на A1 Motor Park, кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов и др.

“Това съоръжение има потенциала да се превърне в значим спортен хъб за региона, способен да бъде домакин на големи международни състезания и тестове. Поздравявам изпълнителите на проекта за неговата реализация, тъй като създаването на подобно трасе никога не е лесна задача”, коментира пред гостите вицепрезидентът по спорта за Европа към Международната автомобилна федерация (FIA) Анна Нордквист.

Снимка: (отдясно наляво) Анна Нордквист – вицепрезидент за спорта за Европа на FIA, Камен Пешов – председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“, Зара Кизирян – проджект мениджър на A1 Motor Park , Калин Пешов – председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“, Свен Луфрен – изпълнителен директор на A1 Motor Park, Димитър Цоцорков – председател на Надзорния съвет на „Асарел Медет“, Ангел Джоргов – кмет на община Самоков

Калин Пешов, председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“, изрази своята благодарност към всички, допринесли за реализирането на този значим проект. В своето изказване той приветства всички любители и професионалисти да се възползват от възможностите на модерната състезателна писта и да я превърнат в място за спорт, развитие и вдъхновение.

„Може да си изградил хиляди квадратни метри разгъната застроена площ и стотици километри магистрали, но когато правиш нещо за първи път, то винаги е трудно. Пистата, на която се намираме днес, няма нищо общо с нито един от тези проекти и ни накара в движение да усвояваме нови технологии“, сподели инж. Камен Пешов, председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“;

Според председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ Димитър Цоцорков проектът олицетворява философията и мисията на „Асарел-Медет“ и „Главболгарстрой“ – да бъдат обществено ангажирани, да подкрепят местните общности и да развиват регионите. „Подобни съоръжения ни обединяват около каузата, че ние, българите, можем да създаваме проекти на световно ниво“, заключи Цоцорков.

Това е трасе, създадено с мисъл за сигурността – трасе, което спасява човешки животи. Една мечта, която днес се превърна в реалност. Благодаря на всички, които допринесоха за това постижение“, каза Зара Кизирян, проджект мениджър на A1 Motor Park и изпълнителен директор на „ГБС Енерджи Сълюшънс“.

Снимки: Николай Колев