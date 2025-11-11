Любопитно:

Ръководството на Левски е на крачка от споразумение с нов мощен спонсор. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Името на компанията не се споменава, но е ясно, че преговорите между двете страни вече текат и има индикации, че ще завършат положително за „сините“. На стадион „Георги Аспарухов“ се надяват разговорите да приключат до края на годината и новият спонсор да започне да налива пари в клуба от 2026-та.

Левски ще разполага с доста средства за селекция и заплати 

Влизането на новия спонсор в Левски ще се отрази много добре на финансовото състояние на клуба. Очаква се „сините“ да разполагат със сериозни средства за зимна селекция, както и за заплати на футболистите. По този начин ръководството на българския гранд ще има достатъчно свобода да привлече набелязаните нови играчи, които да вдигнат класата на тима и да му помогнат да се пребори за титлата в Първа лига.

"Сините" са апетитна хапка за доста компании 

През последните две години шефовете на Левски успяха да намалят драстично дълговете на клуба. Това пък предизвика интереса на множество компании, които искат да се асоциират със „сините“. Освен това през 2024-та българският гранд отчете печалба от над 14 милиона лева. През настоящия сезон само от участието в евротурнирите в касата на клуба влязоха над 5 милиона лева, което е достатъчно доказателство, че на „Герена“ работят правилно и имат визия за бъдещето.

