Христо Янев взима плеймейкър на бившия си тим в ЦСКА?

Христо Янев иска да привлече плеймейкър на бившия си тим Ботев Враца в ЦСКА. Става въпрос за 24-годишния американец с мексикански корени Хосе Гайегос. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите наставникът на „армейците“ настоява по време на зимния трансферен прозорец отборът да привлече нови халфове и крила, за да може да гони поставените му цели. Един от основните приоритети е намирането на класен плеймейкър.

Янев познава отлично качествата на Хосе Гайегос

Христо Янев познава отлично качествата на Хосе Гайегос от съвместната им работа в Ботев Враца. Американецът пристигна под Околчица по изричното настояване на младия специалист. Трансферът пък бе одобрен от Вангел Вангелов, който отскоро е изпълнителен директор на ЦСКА. Поради тази причина във Враца усилено се говори, че 24-годишният халф ще подсили „армейците“ през зимата.

Американецът има договор с Ботев Враца до лятото

Хосе Гайегос има договор с Ботев Враца до лятото на 2026-та. От ЦСКА обаче не искат да рискуват и да го чакат до лятото, когато да го вземат без пари, тъй като той може да реши да подсили друг тим. Затова и „червените“ възнамеряват да изпратят официална оферта за правата му веднага щом отвори зимния трансферен прозорец. През този сезон плеймейкърът има на сметката си 12 мача за Ботев Враца във всички турнири, в които се е отличил с една асистенция.

