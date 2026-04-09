"Предимство" на ЦСКА пред Левски раздели червени и сини на два полюса

09 април 2026, 13:58 часа 378 прочитания 0 коментара

В навечерието на голямото дерби между ЦСКА и Левски, във футболната общественост започна да се заражда и мнение дали "червените" не са получили малко предимство за предстоящия сблъсък. Вечното дерби на България ще се изиграе на 13 април - понеделник, на Националния стадион "Васил Левски", а ЦСКА ще влезе в сблъсъка с един ден повече почивка, тъй като вече изигра двубоя си от 28-ия кръг на Първа лига.

ЦСКА ще има ден повече почивка преди Вечното дерби

"Червените" победиха Монтана като гост в сряда след много късен гол на Петко Панайотов. "Сините" пък домакинстват на Арда в четвъртък вечер. Трябва да се отбележи обаче, че ЦСКА трябваше да пътува извън София за мача си преди Вечното дерби, докато Левски играе у дома. А "сини" и "червени" се разделиха на два полюса дали действително този ден повече почивка за ЦСКА ще изиграе роля.

Още: Веласкес получи Х фактора, който да върне Левски на победния път

Левски - ЦСКА

Дербито е от изключително значение за Левски

Припомняме, че ЦСКА победи Левски през първия полусезон, след като Христо Янев успя да надлъже Хулио Веласкес. В момента и двата тима не играят най-добрия си футбол, но "сините" изглеждат по-добри - и това е нормално и на фона на класирането. Мачът е от изключително значение за Левски, който се бори да стане шампион на България за пръв път от 2009 година насам.

Иначе преднината на Левски пред действащия шампион Лудогорец е 7 точки. Това може да се промени след изиграването на мачовете от 28-ия кръг. Дори и да не се промени, Левски може да изпита трудности в спечелването на двубоя срещу ЦСКА на "Васил Левски", тъй като в тези мачове много често водещ фактор е желанието, а не толкова футболните достойнства.

Още: Отгледан на “Герена“, за да спаси ЦСКА: Невероятната съдба на новия герой на “Армията“

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Левски Вечно дерби Първа лига
