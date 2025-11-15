Тръмп намалява митата за Швейцария и върху кафето и бананите

Американският президент Доналд Тръмп подписа в петък изпълнителна заповед, която намалява със задна дата от четвъртък митата върху говеждо месо, домати, кафе и банани, както и върху други селскостопански вносни продукти, съобщи CNN. Подписаната от Тръмп заповед изключва стоките от „реципрочни“ митнически ставки, които започват от 10% и стигат до 50%.Заповедта обаче не освобождава стоките изцяло от мита.

При предварителен преглед на петъчната изпълнителна заповед, министърът на финансите Скот Бесент заяви по-рано тази седмица, че мерките са насочени към стоки, „които не отглеждаме тук, в Съединените щати“, визирайки кафето и бананите. (Въпреки че кафето се отглежда в някои части на страната, то се внася предимно.)

Причината - повишението на цените в САЩ

Например - доматите от Мексико за Съединените щати ще продължат да бъдат облагани с тарифа от 17% . Тази ставка влезе в сила през юли, след като изтече близо тридесетгодишно търговско споразумение. Цените на доматите се повишиха почти веднага след въвеждането на тези тарифи.

Много от стоките, които вече няма да бъдат обект на „реципрочни“ тарифи, отбелязаха едни от най-големите покачвания на цените, откакто Тръмп встъпи в длъжност, отчасти поради наложените от него тарифи и липсата на достатъчно вътрешно предлагане.

Например, Бразилия, водещият доставчик на кафе за САЩ, е изправена пред мита от 50% от август. Потребителите са платили с близо 20% повече за кафе през септември в сравнение с предходната година, според данни за индекса на потребителските цени.

Ходът идва, след като избирателите изразиха разочарование от състоянието на икономиката в екзитполове по-рано този месец, гласувайки за демократите на избори извън годината в няколко щата. ОЩЕ: Удар по Тръмп: Предупреди за икономическа катастрофа, ако митата паднат в съда

Митата за Швейцария

По-рано в петък администрацията на Тръмп и швейцарското правителство обявиха нова търговска рамка , която предвижда намаляване на тарифите върху стоки от Швейцария от 39% на 15%, като процентът е сред най-високите сред всички страни, с които САЩ търгуват.

Като част от споразумението, швейцарските компании се ангажираха да инвестират „най-малко 200 милиарда долара в Съединените щати, като инвестициите ще възлизат на поне 67 милиарда долара през 2026 г.“, според информационен лист на Белия дом, публикуван в петък. В отделно изявление швейцарското правителство заяви, че общите инвестиции ще бъдат завършени до 2028 г. То също така заяви, че се е съгласило да намали тарифите за „редица американски продукти“. Освен това, според съвместно изявление, тарифите върху фармацевтични продукти и полупроводници от Швейцария няма да надвишават 15%. Това се случва на фона на обмислянето на по-високи тарифи за двата сектора от администрацията на Тръмп. ОЩЕ: Швейцарската икономика расте по-бавно заради митата