Спорт:

"Съобщенията вече не ни плашат, само ни будят": Румънец за RO-ALERT и руските дронове

19 ноември 2025, 14:13 часа 233 прочитания 0 коментара
"Съобщенията вече не ни плашат, само ни будят": Румънец за RO-ALERT и руските дронове

"Свикнахме с RO-ALERT. Съобщенията вече не ни плашат, само ни събуждат от сън", каза жител на румънския район Тулча след като се наложи евакуация в Чаталхий и Плауру поради опасност от експлозия, причинена от кораб, натоварен с гориво. Той беше ударен в неделя срещу понеделник от един от дроновете, използвани от Русия при атаките срещу украинската пристанищна инфраструктура, съобщи най-старата румънска информационна агенция „Аджерпрес“.

В понеделник димът от кораба „Оринда“ можеше да се види от входа на село Чаталкьой, а Александру Еуген Тоадер току-що беше получил ново извънредно предупреждение на телефона си от Главната инспекция за извънредни ситуации относно опасността в село Плауру. Въпреки това той се върна в двора усмихнат. "Този кораб е голям проблем, защото е на пропан-бутан и не се знае“, каза мъжът, докато стоеше на портата. 

Някои хора не се съобразиха с евакуацията

Припомняме, че опасността премина във вторник и около 250 души се върнаха по домовете си. 

„Не ни пуснаха да се приберем“, каза един от първите местни жители, които се върнаха в село Плауру във вторник. Той призна, че във вторник сутринта, когато не е трябвало да има никой в селото, се е върнал у дома, за да нахрани селскостопанските животни. „Имам прасета, кокошките са свободни в двора. Имам кученце в къщата. Трябваше да ги нахраня. Вчера писах на властите.

Той не е единственият, който се е приближил до село Плауру преди края на обявеното от властите положение на тревога. Много хора са използвали утъпканите пътеки в полетата, които, когато не вали, са по-добри от каменните, охранявани от полиция и жандармерия. ОЩЕ: Премина опасността на румънския бряг на река Дунав (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Румъния река Дунав война Украйна руски дронове
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес