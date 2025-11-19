"Съобщенията вече не ни плашат, само ни будят": Румънец за RO-ALERT и руските дронове

"Свикнахме с RO-ALERT. Съобщенията вече не ни плашат, само ни събуждат от сън", каза жител на румънския район Тулча след като се наложи евакуация в Чаталхий и Плауру поради опасност от експлозия, причинена от кораб, натоварен с гориво. Той беше ударен в неделя срещу понеделник от един от дроновете, използвани от Русия при атаките срещу украинската пристанищна инфраструктура, съобщи най-старата румънска информационна агенция „Аджерпрес“.

В понеделник димът от кораба „Оринда“ можеше да се види от входа на село Чаталкьой, а Александру Еуген Тоадер току-що беше получил ново извънредно предупреждение на телефона си от Главната инспекция за извънредни ситуации относно опасността в село Плауру. Въпреки това той се върна в двора усмихнат. "Този кораб е голям проблем, защото е на пропан-бутан и не се знае“, каза мъжът, докато стоеше на портата.

Някои хора не се съобразиха с евакуацията

Припомняме, че опасността премина във вторник и около 250 души се върнаха по домовете си.

„Не ни пуснаха да се приберем“, каза един от първите местни жители, които се върнаха в село Плауру във вторник. Той призна, че във вторник сутринта, когато не е трябвало да има никой в селото, се е върнал у дома, за да нахрани селскостопанските животни. „Имам прасета, кокошките са свободни в двора. Имам кученце в къщата. Трябваше да ги нахраня. Вчера писах на властите.

Той не е единственият, който се е приближил до село Плауру преди края на обявеното от властите положение на тревога. Много хора са използвали утъпканите пътеки в полетата, които, когато не вали, са по-добри от каменните, охранявани от полиция и жандармерия.