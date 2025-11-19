Парк "Заимов" с ново осветление

Столична община финализира основните дейности по модернизацията на алейното осветление в парк "Заимов". Проектът на стойност 893 937 лв. с ДДС стартира на 11 март 2025 г. "Осветлението в София е една от много важните за мен теми, защото вярвам, че и миналото, и бъдещето на града ни са светли, стремим се настоящето също да бъде такова. Парк "Заимов" е едно от любимите места на софиянци и обновяването му беше задължителна и дългоочаквана стъпка към по-приветлива, безопасна и комфортна градска среда”, написа в профила си във Facebook кметът на София Васил Терзиев.

Какво е изпълнено?

Положени са над 5 км нова подземна кабелна мрежа.

Монтирани са 108 ниски и 54 високи нови стълба, като 9 от старите са запазени

На всички стълбове са предвидени нови LED паркови осветители.

Подменени са две основни табла за електрозахранване и са инсталирани автоматични календарни контролери.

Изградени са нови и реконструирани ревизионни шахти.

Възстановени са настилките след полагането на инфраструктурата.

Още в началото на ремонта екипите установили гъста мрежа от корени на големи дървета по предвиденото за изграждане на електропреносната мрежа трасе. За да бъде гарантирано дългосрочното добро състояние и безопасност на дърветата – проектът е бил коригиран, става ясно от съобщението на Столична община.

Новото алейно осветление в парк "Заимов" е поредна стъпка към модернизацията на градската среда в София.

През 2024 г. беше възстановено осветлението в Южния и Западния парк, а през тази година бе обновено осветлението и при два от символите на София - Народния театър "Иван Вазов" и Паметника на Васил Левски. Предстоят и още обновявания, включително в парк "Хиподрума".