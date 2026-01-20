Промените в ЦСКА, които дават мобилност на Христо Янев - нужни ли са още трансфери? (ВИДЕО)

Българският футболен гранд ЦСКА извърши множество промени в състава си тази зима, като привлече шест нови попълнения, а същевременно се раздели с няколко играчи. "Червените" се подсилиха на фланга, което пък ще освободи Йоанис Питас от лявото крило и ще даде повече мобилност на Христо Янев. Треньорът на ЦСКА ще може да сменя схемите на игра - с един или с двама нападатели, а и освен това разполага с голяма широчина в средата на терена.

Подсилването на крилата освобождава Йоанис Питас от фланга

Иначе ЦСКА се лиши от Йоан Борносузов, който бе пратен да трупа опит в Ботев Враца - решение, което дори може да се смята за закъсняло. Това се коментира в последния епизод на предаването "Точно попадение". Засегна се и темата за раздялата с Густаво Бусато, както и двамата полузащитници, които вероятно приключват с ЦСКА. И макар "армейците" да направиха шест входящи трансфера, клубът все още има нужда от подсилване на още един пост.

Христо Янев ще има опция да играе във формация с един или с двама нападатели

"ЦСКА се раздели с нападател, макар и с второстепенна роля - Йоан Борносузов отиде в Ботев Враца. По-добре за Йоан, защото иначе щеше да играе в дубъла, което е безсмислено. По-добре да играе в А група. ЦСКА така или иначе взе крила, което освобождава Йоанис Питас от левия фланг. Христо Янев ще реши дали да играе с двама нападатели - с Питас и Леандро Годой, или единият ще е резерва на другия. ЦСКА има силни нападатели, според мен няма нужда да се търси нов човек. Даже може би е позакъсняло пращането на Йоан да трупа опит в друг отбор. Той има 4-5 мача като резерва този сезон, което може да бъде свършено от всяко друго момче от дубъла", коментира спортният журналист Бойко Димитров.

ЦСКА има осем вътрешни полузащитници и пет от тях на много високо ниво

"Янев опита да играе в последната контрола с двама на върха, и с ромб посредата. ЦСКА ще бъде мобилен и от гледна точка на това, че ще може да сменя схемата в хода на мача. ЦСКА в момента разполага с осем вътрешни полузащитници. И то поне пет от тях на много високо ниво. Което ми се струва малко пренасищане. Сегер и Скаршем отпадат от сметките", добави Джем Юмеров.

"Много се говореше, че едва ли не Бусато е разделял отбора на групички и че е създавал напрежение. Бусато, каквото можа, направи за ЦСКА. И ЦСКА, каквото можа, направи за Бусато. Защото ЦСКА го изгради като вратар. Не виждам защо да подсмърчаме и да плачем за Бусато при положение, че много по-големи футболисти са си тръгвали от ЦСКА", заяви Бойко Димитров.

"ЦСКА евентуално може да привлече централен защитник, за да има още един футболист на този пост. В момента са трима. Привличането на още един футболист ще даде още дълбочина на Ицо Янев, защото когато му се наложи да пусне трима централни защитници, за да опази Мустафа Сангаре, тогава на скамейката няма човек, който да влезе като смяна, ако се наложи. От тази гледна точка ЦСКА може би се нуждае от още един централен защитник", завърши спортният журналист.

