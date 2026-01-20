Войната в Украйна:

"Левски краде футболисти и после се подиграва! Око-Флекс е двоен удар - бил е в радара на Лудогорец и ЦСКА"

20 януари 2026, 13:28 часа 452 прочитания 0 коментара

Казусът с Армстронг Око-Флекс продължава да е горещата тема в българския футбол! От Ботев Пловдив твърдят, че Левски са извършили кражба на техния футболист, като са го "отвлекли" с техен автомобил и са го закарали в София. После пък "сините" публикуваха закачливо видео, в което показаха именно този процес - как карат Око-Флекс от Пловдив към София. Темата бе широко обсъдена и в последния епизод на спортното предаване "Точно попадение".

Левски постъпи неколегиално с Ботев, за да отмъкне Око-Флекс под носа на Лудогорец

"Джем, защо крадете футболисти? Нямате право...", обърна се водещият Стефан Йорданов към колегата си спортен журналист Джем Юмеров, който симпатизира на "сините". А техните колеги Бойко Димитров и Николай Илиев допълниха: "И после се подигравате на всичкото отгоре. Сол в раната". Джем обаче се въздържа от крайни изказвания и погледна обективно на ситуацията с Око-Флекс, като смята, че от Левски са действали неколегиално към Ботев, за да могат да отмъкнат играча под носа на Лудогорец.

Око-Флекс е бил в радара на Лудогорец, а може би и на ЦСКА

"Питайте Левски. Аз не виждам никаква кражба, има си откупна клауза, тя се активира. Множество юристи се изказаха по темата. Крайната дума е на ФИФА и Спортния арбитражен съд. В крайна сметка е имало откупна клауза, която е била активирана. Да, вероятно процесът не е бил колегиален - от Левски не са се свързали първо с Ботев Пловдив. Ако гледаме реално на нещата, защо са го направили: защото Око-Флекс е бил в радара на Лудогорец, а може би и на ЦСКА", заяви Джем Юмеров.

Още: Халф с близо 100 мача за ЦСКА е бил предложен на Левски

Армстронг Око-Флекс

Двойният удар на Левски с Око-Флекс

"По чисто административен начин Левски е опитал да направи двоен удар: от една страна да привлекат силен футболист, от друга страна - да лишат основния си конкурент от такъв. В крайна сметка е по правилата на играта, поне така изглежда до този момент. И да има санкция, тя ще е финансова. Няма как да се отнемат точки заради този трансфер, ако той се окаже неправилен", добави още Юмеров.

А Бойко Димитров допълни: "Цялата работа е за един времеви прозорец от 2 часа, в който Левски е влязъл в контакт с бащата на Око-Флекс, а после са изпратили имейл до Ботев, че ще активират откупната му клауза. Може и да имат право да претендират, но не мисля, че ще има жестоки последствия за Левски."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Според Стефан Йорданов, от Ботев се оплакват основно заради това, че са изпуснали да го продадат за повече пари. "Основно ги е яд, че не са успели да вземат повече пари, защото от Лудогорец със сигурност са им предлагали много повече. Офертата на Лудогорец е била почти два пъти по-голяма."

Още: "Кражбата" на Левски, промените в ЦСКА и заявката на Домусчиев | Точно попадение (ВИДЕО)

Повече - гледайте във видеото:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Левски Ботев Пловдив Лудогорец зимен трансферен прозорец Първа лига Армстронг Око-Флекс
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес