Ваня Григорова: Първото изпитание пред Румен Радев ще е с кого и колко дълго да управлява

Оставката на президента Румен Радев и заявеното му намерение за активна политическа роля отвориха нови въпроси за изхода от политическата криза и бъдещите управленски формули. В предаването „Лице в лице“ по bTV Ваня Григорова - общински съветник и лидер на „Солидарна България“, коментира мотивите зад този ход, възможните коалиции след изборите и очакванията си към политическата визия на Радев.

Оставката на президента

Още през първия мандат на Румен Радев имаше спекулации за това, че той ще напусне президентския пост и ще се впусне в парламентарния живот.

„След като бяха проведени протестите и правителството падна беше ясно, че той излиза. Вече обаче има много сериозни очаквания към него – не може само да стоиш на трона и да критикуваш, в един момент се очакваше да слезе и да се опита да пребори „змея“. Освен това той е в края на втория си мандат и няма как да бъде президент отново. Това също е изключително важно. Имаше теории, че може да изчака втори предсрочни избори тази година, но това беше рисковано – винаги съществува възможност да се състави правителство“, каза Ваня Григорова.

Тя уточни – колкото и трудно да е, никога не е невъзможно да се състави правителство. „Видяхме, че БСП влезе в коалиция с ГЕРБ – това показва, че няма невъзможни неща. Напълно възможно беше и ГЕРБ, и ПП-ДБ да управляват заедно. Така че аз смятам, че ходът на Румен Радев е много добре изчислен“, допълни още тя.

„По-скоро мисля, че ще има някакъв изход след тези избори, макар че ситуацията е изключително сложна. Не смятам, че формацията на Радев може да получи абсолютно мнозинство. Чуваме твърдения, че ПП–ДБ искат 121 депутати – всяка партия го иска, но реално никой няма възможност да ги получи. Едно от първите предизвикателства пред Радев ще бъде с кого да управлява и колко дълго“, каза Григорова.

Вече се говори и за вариант с програмно правителство за няколко месеца и нови избори още тази година, при положение че ни предстоят и президентски избори в края на годината. „Силно се надявам формацията на Радев да бъде лява и солидарна. Но ще му дам време да развие визията си. Няма да започна с критики отсега. За мен е важно да видя конкретни политики – например в пенсионната система. Антикорупционното говорене няма смисъл, ако не се превърне в антисистемни решения в интерес на хората. В парламента няма бутон „против мафията“ – има конкретни законопроекти, членове и алинеи“, каза още тя.

Пенсионната реформа

Ваня Григорова коментира и предложените промени в пенсионната система: „КТ „Подкрепа“ не подкрепи законопроекта. От септември започнахме кампания „Не залагайте на хазарт старините ни“. Законопроектът е внесен от Министерството на финансите, а не от Министерството на труда и социалната политика, където би трябвало да излязат такива предложения. Защо – защото финансовото министерство е подчинено на ГЕРБ, а в социалното все още министър е предстваител на БСП и ще бъде неприятно точно министър на БСП да направи тези вредни промени“.

„Предвиждат се три инвестиционни портфейла – рисков, балансиран и консервативен – за втория пенсионен стълб. Всеки от нас ще може да прецени къде да отидат парите му и дали да се играе буквално на рулетка с неговите осигурителни вноски. Ако човек не избере подфонд, ще му бъде избран служебно“, уточни тя.

По думите ѝ обаче това не оставя реален избор на хората: „Към края на 2024 г. 90% от хората, които постъпват в т.нар. втори стълб не правят избор – той се прави вместо тях. Освен това пенсионните дружества премахнаха калкулаторите си от сайтовете. Този законопроект е 69 страници и се внася от правителство в оставка, в парламент с изчерпана легитимност. Ако не може да се приеме бюджет, защо може да се пипат пенсионните вноски на хората?“.

