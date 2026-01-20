Войната в Украйна:

Ваня Григорова: Първото изпитание пред Румен Радев ще е с кого и колко дълго да управлява

20 януари 2026, 18:52 часа 413 прочитания 0 коментара
Ваня Григорова: Първото изпитание пред Румен Радев ще е с кого и колко дълго да управлява

Оставката на президента Румен Радев и заявеното му намерение за активна политическа роля отвориха нови въпроси за изхода от политическата криза и бъдещите управленски формули. В предаването „Лице в лице“ по bTV Ваня Григорова - общински съветник и лидер на „Солидарна България“, коментира мотивите зад този ход, възможните коалиции след изборите и очакванията си към политическата визия на Радев.

Оставката на президента

Още през първия мандат на Румен Радев имаше спекулации за това, че той ще напусне президентския пост и ще се впусне в парламентарния живот.

„След като бяха проведени протестите и правителството падна беше ясно, че той излиза. Вече обаче има много сериозни очаквания към него – не може само да стоиш на трона и да критикуваш, в един момент се очакваше да слезе и да се опита да пребори „змея“. Освен това той е в края на втория си мандат и няма как да бъде президент отново. Това също е изключително важно. Имаше теории, че може да изчака втори предсрочни избори тази година, но това беше рисковано – винаги съществува възможност да се състави правителство“, каза Ваня Григорова. 

Още: Председателят на Конституционния съд лично поема решението за оставката на Радев (СНИМКИ)

Тя уточни – колкото и трудно да е, никога не е невъзможно да се състави правителство. „Видяхме, че БСП влезе в коалиция с ГЕРБ – това показва, че няма невъзможни неща. Напълно възможно беше и ГЕРБ, и ПП-ДБ да управляват заедно. Така че аз смятам, че ходът на Румен Радев е много добре изчислен“, допълни още тя.

„По-скоро мисля, че ще има някакъв изход след тези избори, макар че ситуацията е изключително сложна. Не смятам, че формацията на Радев може да получи абсолютно мнозинство. Чуваме твърдения, че ПП–ДБ искат 121 депутати – всяка партия го иска, но реално никой няма възможност да ги получи. Едно от първите предизвикателства пред Радев ще бъде с кого да управлява и колко дълго“, каза Григорова.

Още: Борисов с първа реакция след оставката на президента (ВИДЕО)

Вече се говори и за вариант с програмно правителство за няколко месеца и нови избори още тази година, при положение че ни предстоят и президентски избори в края на годината. „Силно се надявам формацията на Радев да бъде лява и солидарна. Но ще му дам време да развие визията си. Няма да започна с критики отсега. За мен е важно да видя конкретни политики – например в пенсионната система. Антикорупционното говорене няма смисъл, ако не се превърне в антисистемни решения в интерес на хората. В парламента няма бутон „против мафията“ – има конкретни законопроекти, членове и алинеи“, каза още тя.

Пенсионната реформа

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ваня Григорова коментира и предложените промени в пенсионната система: „КТ „Подкрепа“ не подкрепи законопроекта. От септември започнахме кампания „Не залагайте на хазарт старините ни“. Законопроектът е внесен от Министерството на финансите, а не от Министерството на труда и социалната политика, където би трябвало да излязат такива предложения. Защо – защото финансовото министерство е подчинено на ГЕРБ, а в социалното все още министър е предстваител на БСП и ще бъде неприятно точно министър на БСП да направи тези вредни промени“.

Още: Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

„Предвиждат се три инвестиционни портфейла – рисков, балансиран и консервативен – за втория пенсионен стълб. Всеки от нас ще може да прецени къде да отидат парите му и дали да се играе буквално на рулетка с неговите осигурителни вноски. Ако човек не избере подфонд, ще му бъде избран служебно“, уточни тя.

Още: В Украйна: Проруският президент на България, нарекъл защитата ни "обречена кауза", влиза в политиката

По думите ѝ обаче това не оставя реален избор на хората: „Към края на 2024 г. 90% от хората, които постъпват в т.нар. втори стълб не правят избор – той се прави вместо тях. Освен това пенсионните дружества премахнаха калкулаторите си от сайтовете. Този законопроект е 69 страници и се внася от правителство в оставка, в парламент с изчерпана легитимност. Ако не може да се приеме бюджет, защо може да се пипат пенсионните вноски на хората?“.

Още: Силна България или по Орбанов модел: Асен Василев пита Радев каква страна иска

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
пенсионна реформа Ваня Григорова Румен Радев партия Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026 оставка Румен Радев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес