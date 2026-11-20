Предстоящото гостуване на Левски на Олимпик Марсилия в Лига Европа може да се окаже особено важно за бъдещето на един от основните футболисти на "сините". Белгийските грандове Андерлехт и Брюж продължават да проявяват сериозен интерес към португалския халф Сержиньо. Двата клуба планират да изпратят свои скаути на стадион "Велодром", където на 26 ноември ще наблюдават изявите му срещу френския тим.

Андерлехт и Брюж следят Сержиньо

Според "Тема Спорт" представители на двата белгийски клуба ще присъстват на двубоя в Марсилия, за да оценят качествата на 26-годишния полузащитник. Интересът към него не е нов. Още през октомври белгийските издания Voetbalkrant и VoetbalNieuws съобщиха, че Андерлехт и Брюж проучват възможността да привлекат футболиста. Очаква се наблюдението да продължи до края на календарната година, като представянето му в Лига Европа ще бъде от особено значение.

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Левски не иска да се разделя с основните си футболисти

Въпреки интереса от Белгия, на този етап изглежда малко вероятно Левски да се съгласи на трансфер през зимния прозорец. Приоритетът на ръководството е да подсили отбора, без да губи ключови играчи.

Сержиньо се утвърди като важна част от състава на Хулио Веласкес и до момента има 26 мача и 4 гола през сезона. Португалецът наскоро имаше проблеми с адукторите, заради които пропусна дербито с ЦСКА. Според последните информации той вече е възстановен и се очаква да бъде на разположение за домакинството на Локомотив София на 22 ноември.

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