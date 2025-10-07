Войната в Украйна:

Над 100 милиона лв. за заплати в Първа лига! Левски не е в топ 3, но с една уговорка

Общата сума от възнагражденията на клубовете в Първа лига за 2024 година възлиза на над 105 милиона лева. Новината съобщават колегите от Sportal.bg, които уточняват, че в горепосочената число влизат не само заплатите на футболисти и треньори, а на целия персонал. На първите две места очаквано са Лудогорец (29 446 000 лв.) и ЦСКА (21 326 000 лева). Топ 3 обаче не се допълва от Левски, а от Ботев Пловдив, но с една уговорка.

Ръководството на "канарчетата" е заделило по 15 140 000 лв., което е с близо 5 милиона повече от четвъртия Левски - 10 442 000 лв.. Любопитното е, че пловдивчани са дали повече пари от “сините” за заплати и през предходната 2023 година. пише от Sportal.bg. Медията прави още едно важно уточнение. В столичния гранд част от парите за заплати минават през фирми на спонсора, а не директно от клуба.  

На петото място е ЦСКА 1948. Бюджетът за възнаграждения при “червените” за 2024 г. е 6 282 000 лв. Малко зад тях е Черно море (5 036 000 лв.). Следват Локомотив Пловдив, Арда, Славия и Берое. Някъде между тези клубове е и Спартак Варна, но от Sportal.bg не разполагат с точната сума за заплати при “соколите”. Същото се отнася за изпадналите Хебър и Крумовград.

С най-малък бюджет за заплати разполага Септември (713 000 лв.). Предпоследен е Локомотив (София) с 1 350 000 лева, но не е изключено през 2025 г. парите да скочат минимум двойно и дори тройно. А данните за влезлите в Първа лига са следните:

Монтана: 840 000 лева (2024 г.), 615 000 лв. (2023 г.);

Добруджа: 420 000 лева (2024 г.), 379 000 лв. (2023 г.) - предполага се, че действителните възнаграждения в клуба за 2024 г. са по-високи от официално обявените 420 000 лева, но те се дават под друга форма.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
