Кабинетът "Радев":

Познат победител в анкетата "Футболист на футболистите" на България, Левски обра наградите на церемонията

24 септември 2026, 19:08 часа 648 прочитания 0 коментара

Ивайло Чочев отново беше избран за "Футболист на футболистите", а Левски събра най-много индивидуални отличия на юбилейната 25-а церемония на наградите. Халфът на Лудогорец спечели анкетата на Асоциацията на българските футболисти за сезон 2025/2026, в която гласуват капитаните и треньорите на професионалните клубове в България.

Ивайло Чочев отново е номер 1 според колегите си

Чочев заслужи голямата награда за втора поредна година. През изминалия сезон 33-годишният полузащитник изигра 57 официални мача за Лудогорец, в които отбеляза 20 гола и направи 5 асистенции. Негови подгласници станаха футболистите на Левски Евертон Бала и Кристиан Димитров.

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Левски - Лудогорец

Вуцов, Майкон, Бала и Веласкес с награди

Левски обаче беше големият победител по брой индивидуални отличия. Светослав Вуцов беше избран за най-добър вратар, Майкон получи наградата за най-добър защитник, Евертон Бала беше отличен сред нападателите, а Хулио Веласкес спечели приза за най-добър треньор. Испанецът изпревари Христо Янев от ЦСКА и Душан Косич от Локомотив Пловдив.

Сред останалите отличени бяха Кристиян Балов от Славия за най-добър млад футболист, Любослав Пенев от Локомотив София за "Мъжество и характер" и Димитър Илиев с наградата за "Принос към футбола". При жените най-добра футболистка стана Моника Балиова от Лудогорец, а Диана Динева от Локомотив Стара Загора беше избрана за най-добър треньор в женското първенство.

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25-ото издание на анкетата "Футболист на футболистите" се организира от Асоциацията на българските футболисти и е сред отличията, при които оценката идва директно от хората, работещи в професионалния футбол. Чочев по този начин затвърди успеха си и от предходното издание на анкетата.

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Левски Футболист на футболистите Лудогорец Ивайло Чочев
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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