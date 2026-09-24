"Умишлен саботаж": Подпалиха станция на Starlink в Полша, помагаща на украинската армия

В сряда вечерта, 23 септември, е избухнал пожар в наземна станция за сателитна комуникация на Starlink в централната част на Полша, която осигурява интернет връзка за региона, включително и за Украйна. Новината обяви вицепремиерът Кжищоф Гавковски, като добави, че системите вече функционират нормално. Страната е в състояние на повишена готовност за саботажни действия, откакто Русия нахлу в съседна Украйна през 2022 г. Москва многократно отрича да е извършвала подобни действия.

"Умишлено планиран акт на саботаж"

„Пожарът обхвана електроцентралата и генератора. Ясно е, че този акт на саботаж е бил умишлено планиран, за да изведе станцията от строя, като по този начин ефективно прекъсне интернет връзката (...) и наруши достъпа до интернет за различни институции, включително украинските въоръжени сили“, каза Гавковски.

Още: Русия изравни предимството: Само със смелост и иновации Киев вече няма да издържи

„Макар днес всичко да функционира нормално, трябва да признаем, както наскоро отбеляза министър-председателят (Доналд) Туск, че това е елемент от хибридната война", категоричен е вицепремиерът, цитиран от Reuters.

📡 Possible arson: a fire broke out at a Starlink ground station in Poland that provides connectivity across Eastern Europe, including Ukraine



The fire erupted late in the evening in Wola Krobowska in the Masovian Voivodeship. It damaged parts of the station’s power… pic.twitter.com/pNvjKTD0FF — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2026

Съответства на "новата руска доктрина за нападение"

Той добави, че макар да не е установено, че Русия носи отговорност за пожара, „много признаци сочат, че това съответства на новата руска доктрина за нападение“.

Starlink, собственост на компанията SpaceX на Илон Мъск, осигурява съществено важната интернет комуникация за украинската армия, защитаваща се от Русия. От нея зависи най-вече войната с дронове. Полша е един от основните донори и плаща за поддръжката на терминалите Starlink в Украйна, като отделя около 50 милиона долара годишно за осигуряване на сателитния интернет за украинските институции и армията на страната. Въпреки политическите спорове около финансирането Варшава продължава да поддържа ключовата комуникационна инфраструктура.

Още: Мистериозни светлини над Русия: Защо сателитите на Starlink се струпаха след указ на Зеленски?