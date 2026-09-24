БФС постави цел на Александър Димитров - България трябва да спечели групата в Лигата на нациите

Националният отбор по футбол на България трябва да спечели групата си в Лигата на нациите - това е официално поставената цел пред селекционера Александър Димитров. Заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов разкри, че очакването към националния отбор е да завърши на първо място, въпреки че призна, че задачата няма да бъде лесна. Страната ни е в една група с Исландия, Люксембург и Естония.

Александър Димитров има пълен картбланш за селекцията и никой не му се бърка

"Има поставена цел. Тя е да се спечели групата, да се завърши на първо място. Няма да е лесно, но не считаме и че е невъзможно", заяви Гьонов в интервю за "Спортното шоу на Дарик". Пред България предстоят четири мача в рамките на паузата за националните отбори, като според Гьонов добрият старт ще бъде особено важен от психологическа гледна точка.

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Той очаква тимът да натрупа инерция още в началото и да влезе в последните срещи със самочувствие. Националният отбор ще играе домакинските си срещи в Пловдив, където от БФС очакват добра атмосфера и сериозна подкрепа от трибуните.

Гьонов коментира и избора на футболисти, като подчерта, че Александър Димитров разполага с пълна свобода при определянето на състава. "Треньорът има пълен картбланш. Никой не му се бърка", категоричен бе заместник-изпълнителният директор на БФС. Той допълни, че повиквателните не трябва да бъдат коментирани от ръководството.

Гьонов засегна и казуса с телевизионното излъчване на мачовете на националния отбор. По думите му БФС не може да определя коя телевизия ще придобие правата, тъй като излъчването е централизирано от УЕФА. Той посочи, че MAX One се е възползвала от възможността да придобие правата за срещите на България.

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