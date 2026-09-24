Кремъл реагира на думите на Зеленски, че ще отиде в Москва само "с ракета" (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски за пореден път постави на място руските пропагандисти, разпространяващи опорката на Кремъл, че той трябва да отиде в Москва за среща с Владимир Путин и че само така може да се осъществи контакт между лидерите на двете воюващи страни. Попитан многократно по време на излизането си от заседанието на Общото събрание на ООН в Ню Йорк кога ще отиде в руската столица, Зеленски отвърна по-скоро как ще го направи: "С ракета".

WATCH: Russian reporters shout at Zelensky:



When will you go to Moscow?



His reply:



On a rocket! pic.twitter.com/kOLqAsz8m1 — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

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Кремъл: "Той не отказа да дойде в Москва"

Реакцията му, разбира се, стигна до Кремъл, където прессекретарят Дмитрий Песков намери начин да контраатакува. "Той не отказа да дойде в Москва. Поне аз не чух такова нещо", каза на 24 септември говорителят на диктатора Владимир Путин.

"Сега той прави много изявления в кулоарите на Общото събрание на ООН за примирието. Повтаряме, че сме отворени към мирен, регулиран процес, но вярваме, че трябва да се целим към мир, не към временно споразумение. Тази наша позиция не е претърпяла никакви промени", добави още Песков.

🤡 Peskov reacted to Zelensky’s promise to come to Moscow on a missile



The Kremlin spokesman said the Ukrainian president had, at least, “not refused to come to Moscow.”



The Kremlin had previously invited Zelensky to travel to the Russian capital for talks. https://t.co/LXbXOrAbPf pic.twitter.com/H1p9JMwhPg — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2026

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Режимът на Владимир Путин отказва упорито да сложи край на войната си в Украйна и не спира да гони максималистичните си цели, включително пълния контрол на Донбас. Както отбеляза пред ООН Володимир Зеленски обаче, 17 или 18 пъти за 5 години диктаторът дава нова и нова отсрочка на армията си да превземе останалата част от Донецка област, защото не успява. Такова обещание той отправя постоянно към пратениците на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, с което им показва, че след това би спрял войната, твърди още украинският държавен глава.

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*Заглавната снимка е генерирана с помощта на инструмента за изкуствен интелект ChatGPT и има единствено илюстративна цел.