Официално: Левски вече има нов собственик - притежава 86.4% от акциите на клуба

Левски официално има нов мажоритарен собственик. Атанас Бостанджиев и неговите бизнес партньори придобиват 86,40% от акциите на "синия" клуб от досегашния собственик Наско Сираков, с което процесът по смяна на собствеността вече навлиза в своята финална фаза. Заявлението за вписване на промените е подадено чрез упълномощено лице в Търговския регистър, като вписването се очаква да бъде извършено в следващите дни.

Атанас Бостанджиев официално стана мажоритарен собственик на Левски

Новата собственост е структурирана чрез "София Кепитъл" АД, което притежава 26 382 892 акции на ПФК Левски, представляващи 86,40% от акциите с право на глас. "София Кепитъл" е част от корпоративната структура на Gemcorp, а Атанас Бостанджиев притежава 59,5% от капитала на Gemcorp Group Limited – дружеството на върха на посочената верига на собственост.

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По този начин се оформя новата структура на контрол върху "сините", след като още през април Бостанджиев беше обявен за бъдещия мажоритарен собственик. Тогава Наско Сираков обяви, че остава президент на клуба, но вече няма да бъде акционер.

Смяната на собствеността идва в момент, в който Левски вече работи и по мащабни инфраструктурни планове. През септември клубът представи актуализирания проект за нов стадион "Георги Аспарухов", който трябва да бъде с капацитет 27 826 места.

Самият Бостанджиев вече заяви, че целта му е Левски да се превърне в клуб на високо европейско ниво, като сред дългосрочните приоритети са развитието на стадиона и изграждането на модерна тренировъчна и юношеска база.

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