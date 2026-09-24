На първа линия срещу руските саботажи: Потърпевшата Полша насочи Радев към подкрепа за Украйна

"Трябва много последователно да подкрепяме Украйна" - това бе посланието на полския премиер Доналд Туск след срещата му с българския министър-председател Румен Радев. Лидерът на страна от източния фланг на НАТО и ЕС, която в последните месеци е един от най-големите обекти на саботаж, свързан с Русия, заяви това пред колегата си, който е на официално посещение във Варшава. С Радев са още министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на икономиката Александър Пулев.

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Туск: България и Полша са с различни позиции, но има и нещо, което ги обединява

Туск открои различията между позициите на Полша и България по отношение на войната на Русия в Украйна, които са очевидни - правителството на Румен Радев спря изпращането на военна помощ за Киев от българските държавни запаси и настоява за мир, но без да посочва агресора в най-кървавия конфликт от Втората световна война насам. Отделно от това българският премиер вече спаси руския патриарх Кирил и няколко олигарси от санкции на ЕС, като ги нарече дори "национален интерес". В миналото той е наричал защитата на Украйна "обречена кауза".

Доналд Туск все пак каза, че Полша и България са обединени от становището, че войната трябва да приключи, но без това да означава капитулация за Украйна. Той предупреди за предстоящите критични зимни месеци.

Снимка: Министерски съвет

„Никой не е толкова силно заинтересован, колкото Полша, мирът да настъпи възможно най-бързо. Погледнете нашите граници. Малко хора си дават сметка колко скъпо струва като усилия и пари подкрепата, която Варшава оказва на Киев, включително каналите, по които преминава помощта, и енергията, която изпращаме“, каза Туск.

„Всеки път, който води към мир, ще бъде посрещнат с ентусиазъм. Но ние в Полша, заради нашата обща история и нашите знания, умеем да различаваме мира от капитулацията. Капитулацията на Украйна, колкото и добре да бъде представена, ще доведе до трагедии за други народи. Това е нашата гледна точка и нашият национален интерес“, категоричен бе Доналд Туск.

Саботажите на Русия

Според него Русия извършва саботажи по полската граница, които са част от хибридната война. Един от последните примери, за които се разбра, е палеж в наземна станция на Starlink, която осигурява комуникация за украинската армия: "Умишлен саботаж": Подпалиха станция на Starlink в Полша, помагаща на украинската армия.

Снимка: Министерски съвет

В България имаше поредни взривове в складове на оръжейната компания "ЕМКО", собственост на Емилиян Гебрев, като според различни западни издания това е част от по-голямата картина на руската хибридна война. Властите у нас досега не са обявили нещо подобно: Русия пали оръжейни заводи в цяла Европа: The Telegraph постави България във фокуса.

Поканата към руския диктатор Владимир Путин да участва в срещата на Г-20 през декември в Маями, щата Флорида, може да насърчи Москва да продължи агресията си срещу Украйна, заяви също така Туск. „Ако поканата към Путин за Г-20 може да ни доближи до справедлив мир, бих я подкрепил безрезервно“, заяви той.

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„Но моето опасение, което се основава и на досегашния ми опит, е, че на този етап Русия може да възприеме това като насърчение да продължи агресивната си политика. Именно от това се опасявам“, добави полският лидер.

Снимка: Министерски съвет

Румен Радев призова за дипломация, говори за ремонт на МиГ-29 в Полша и полски инвестиции у нас

Румен Радев пък призова за запазване на комуникационните канали, за да се намали рискът от ескалация на войната в непосредствена близост до границите на НАТО. Той също посочи към все по-често срещаните инциденти с паднали дронове и ракети в съседни държави като аргумент за търсене на дипломация.

България ще разчита на Полша за нов ремонт на двигателите за съветските изтребители МиГ-29, както и за бъдещо сътрудничество в поддръжката и обучението за самолетите F-16, отбеляза още премиерът. Преди месеци страната ни отправи запитване за МиГ-29 от Варшава, които бяха предназначени за Украйна: Не му е приоритет небето над Украйна: Димитър Стоянов каза какво е искал от Полша за МиГ- 29.

„Аз вече благодарих на премиера Туск за това, че благодарение на Полша ние поддържаме нашата авиация в бойна готовност. Неслучайно министърът на отбраната е включен в нашата делегация. Ние и сега имаме следваща поръчка за ремонт на двигатели за МиГ-29 и сме изключително удовлетворени от високото качество на авиоремонтния завод“, заяви Румен Радев.

Снимка: БГНЕС

Сигурността и отбраната, транспортната свързаност, охраната на външните граници на Европейския съюз и бъдещото разпределение на европейските средства също бяха сред основните теми в разговорите. Туск и Радев обсъдиха възможностите за съвместни инфраструктурни проекти. Българският премиер покани полски компании да участват в изграждането на транспортната свързаност Север–Юг, включително по коридора „Виа Карпатия“. По думите му - българският участък трябва да има възможност за европейско финансиране.

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„По отношение на пътната инфраструктура и железопътните проекти Полша направи страшно много през последните години - и като строителство на магистрали, и като максимално оползотворяване на европейските фондове, и като пробив в изграждането на модерни железопътни връзки. Както днес разбрах от премиера Туск, вече говорите за 300 километра в час, което е солидно постижение. Ще се радвам да видим вашите инфраструктурни компании и в България. Имаме редица проекти, по които можем да работим заедно“, каза Румен Радев.

Сред темите на срещата е била и охраната на външните граници на ЕС. Радев посочи, че България и Полша отделят значителен национален ресурс за тази дейност. Той призова за по-голяма солидарност от останалите европейски държави и институциите.

Българският премиер подчерта значението на Източна Европа като ключов регион за икономическото развитие и енергийната сигурност. Той настоя държавите в него да са единни пред Брюксел, за да защитават националните си интереси.