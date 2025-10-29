Руи Мота повече няма да води Лудогорец, „орлите“ обявиха заместника му

Руи Мота приключи авантюрата си в Лудогорец и повече няма да води отбора. Новината бе съобщена официално от ръководството на разградския клуб. Както е известно, „орлите“ се представят много слабо от началото на сезона под ръководството на португалския треньор и вече изостават на 9 точки от лидера в Първа лига – Левски. За капак, в последния кръг, Лудогорец загуби от ЦСКА 1948 с 4:5, като до 82-ата минута изоставаше с 1:5.

Лудогорец преговаря с Мота за прекратяване на договора му

От ръководството на Лудогорец обявиха, че са стартирали преговори с Руи Мота и помощниците му за прекратяване на договорите им. Затова и те няма да бъдат край страничната линия за предстоящия двубой от 1/16-финалите на турнира за Купата на България срещу Черноморец Бургас. Срещата е насрочена за утре, 30 октомври от 13:30 часа като ще се проведе на стадиона в Несебър.

Тодор Живондов ще води Лудогорец срещу Черноморец за Купата на България Лудогорец съобщава, че старши треньорът на... Posted by PFC Ludogorets 1945 on Wednesday, October 29, 2025

Тодор Живондов ще води "орлите" срещу Черноморец за Купата

Шефовете на Лудогорец също така обявиха кой ще замести Руи Мота начело на отбора. Става въпрос за треньора на втория тим на „орлите“ Тодор Живондов. Именно той ще води разградчани в мача с Черноморец. Живондов обаче ще изпълнява ролята на временен наставник. Очаква се ръководството на българския шампион да стартира спешно търсене на нов треньор, който да опита да извади отбора от тежката ситуация, в която се намира от началото на настоящия сезон.

ОЩЕ: Представяте ли си ЦСКА 1948 да детронира Лудогорец и да стане шампион? Фейсбук ще падне, Бистрица ще се тресе!