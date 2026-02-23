Хармония между ум, сърце и дух: съвременните методи в ЧОУ “Изгрев”

Децата носят в себе си вселена от креативност, любопитство и желание да опознават света около себе си. Те учат с лекота и вдъхновение – чрез игри, движение и общуване. Традиционните образователни модели често поставят тези качества в рамки, които невинаги им позволяват да разгърнат целия си потенциал. Все повече родители търсят приветлива и грижовна среда, която уважава индивидуалността на децата и подкрепя естествения им стремеж към развитие.

Частно училище „Изгрев“ е създадено именно с такава мисия. Разположено сред чистия въздух и природата на район Панчарево, то предлага спокойна и вдъхновяваща атмосфера, която е съчетание от радостно общуване и мотивирано обучение. Вдъхновението идва от идеите на Петър Дънов – за хармония между ум, сърце и дух, за връзка с природата и за възпитание чрез личен пример. Тези принципи са адаптирани към съвременната образователна система и изискванията на МОН, а децата получават стабилна академична подготовка и спокойно и пълноценно детство. Затова в “Изгрев” се залага на разбиране и диалог, вместо на механично запаметяване. Учениците работят по проекти, участват в дискусии, учат чрез преживяване и реални примери. Развива се емоционалната интелигентност – децата се учат да разпознават и изразяват чувствата си, да общуват спокойно и да изграждат хармонични взаимоотношения.

Всичко това е част от слънчевата педагогика – основният метод, който стои в центъра на учебните дейности и философията на ЧОУ “Изгрев”. Тя създава спокойна и хармонична среда, в която децата се чувстват сигурни да задават въпроси, да се изявяват и да преживеят собствените си постижения. Особено важно е движението – тук денят започва с паневритмия, гимнастически и дихателни упражнения, които събуждат тялото, ума и сърцето, като внасят необходимата концентрация и спокойствие. Програмата на допълнителните дейности включва училищен хор и изучаване на музикални инструменти, групи за танци, изобразително изкуство, обучение за AI, състезателна математика, ежедневна гимнастика, ръчна работа в градината и активности, свързани с природата. Част от уроците се провеждат на открито, възпитава се любов към природата и отношение към околната среда още от ранна възраст.

Подходът към всяко дете е индивидуален: уважава се неговото темпо на развитие, интереси и силните му страни. Това става лесно на практика – с уникален метод за педагогическа диагностика – мобилното приложение Sun Pedagogy PWA, което е съчетание между учебник за родители и инструмент за разкриване на темперамента, и качествата на характера. Учителите наблюдават внимателно и подкрепят, вместо да притискат; насърчават или сравняват. Образователната мисия на ЧОУ „Изгрев“ и слънчевата педагогика обединява също детска школа и фондация, които разширяват и надграждат процеса на обучение за деца, учители и родители. Така се изгражда цялостна система, която подкрепя развитието на децата в различни възрасти и направления – образователно, творческо, физическо и духовно.

р-н Панчарево, ул. Люляк 17

088 236 9240

https://izgrevou.com/