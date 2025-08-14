Сабах - Левски: Кога и къде да гледаме реванша в Лига на конференциите?

Българският футболен гранд Левски гостува тази вечер на азербайджанския Сабах в реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. "Сините" имат аванс от един гол след първия мач на стадион "Георги Аспарухов". Сега възпитаниците на Хулио Веласкес ще опитат да съхранят преднината си във втория мач, който ще се изиграе на стадиона на Сабах в Азербайджан, за да може да се класират за плейофите.

Сабах - Левски в Лига на конференциите: Начален час и ТВ за реванша

Левски стигна до третия квалификационен кръг на Лига на конференциите, след като преди това отстраниха Апоел Беер Шева в първия квалификационен кръг на Лига Европа, но отстъпиха на португалския Брага във втория квалификационен кръг, което ги отведе до третия по сила турнир на УЕФА. В първата среща Левски надигра Сабах, но срещна сериозни трудности в отбелязването на гол, като едва в края Борислав Рупанов успя да донесе победата.

В колко часа българско време започва срещата в Азербайджан

Сега Валдас Дамбраускас и Сабах вярват, че ще победят Левски, но в същото са убедени и в лагера на "сините". Победата е изключително необходима за българския тим, защото така ще си осигури плейофни мачове за влизане в основната фаза на евротурнирите - нещо, което ще бъде невероятен успех за клуба на фона на представянето в Европа в последните години. А съдбоносният реванш със Сабах започва в 19:00 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи Сабах - Левски в България

Мачът между Левски и Сабах в Азербайджан ще бъде излъчен пряко по българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще излъчи срещата, е Diema Sport. От Левски ще осигурят и видеостена пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов". Иначе срещата между Сабах и Левски можете да проследите и в нашата спортна секция в Actualno.com, както и в спортния ни сайт Sportlive.bg.