„Само Христо Янев знае до каква степен ЦСКА е готов за предстоящите важни срещи през пролетта“. Това заяви легендата на „армейците“ и българския футбол Аспарух Никодимов. Паро, както всички наричат именития треньор, говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че не трябва да се вадят генерални изводи за подготовката на „червените“ от резултатите от контролите в Турция.

Никодимов допълни, че е много важно по какъв начин новите попълнения в ЦСКА ще се адаптират към отбор и стила на игра на Христо Янев. Той също така изрази надеждите си, че те имат нужните качества, за да играят в голям отбор, какъвто са „червените“.

ОЩЕ: "Кражбата" на Левски, промените в ЦСКА и заявката на Домусчиев | Точно попадение (ВИДЕО)

„Дай Боже новите играчи да имат нужните качества за отбор като ЦСКА“

„Важно е сега ЦСКА да се подготви по възможно най-добър начин. Само Христо Янев знае до каква степен са готови за предстоящите важни срещи през пролетта. Много зависи от неговите планове за тренировъчния процес. Дали футболистите са го изпълнили или не са, може да го каже само Янев и неговите помощници. Те са хората, които са най-добре запознати“.

„Ние ще разберем какво е нивото на ЦСКА след като се изиграят няколко официални срещи. Тогава ще видим на какво ниво са футболистите и ще научим качествата на новите попълнения. Не бива да се гледат резултатите от контролите. Сега се окомплектова отбора. Дай Боже новите играчи да имат нужните качества за отбор като ЦСКА и да успеят да свикнат бързо. Адаптацията е различна при всеки. Дадени футболисти свикват по-бързо от други. Има и такива, които са по-стеснителни и свикват по-бавно“.

„Може дори да имат и по-големи качества, но да не се слеят с обстановката в отбора. Това е донякъде и работата на треньора. Ако види, че има качествата, но по една или друга причина не успява да се адаптира трябва да му се даде някакъв съвет, за да се успокои. Само така после даденият футболист може да покаже на 100 % качествата си. Случвало се е на по-късен етап такива футболисти да стават дори звезди на отборите си“, обясни именитият треньор.

ОЩЕ: Димитър Бербатов разкри дали има шанс да стане част от ръководството на ЦСКА