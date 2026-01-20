Димитър Бербатов разкри дали има шанс да стане част от ръководството на ЦСКА

Бившият голмайстор на ЦСКА, Манчестър Юнайтед и Тотнъм Димитър Бербатов разкри дали има вероятност да стане част от ръководството на „армейците“. В последната година се появиха редица слухове, че именитият футболист ще получи пост в българския гранд. Самият той обаче е категоричен, че никога не му е било отправяно предложение да влезе в управлението на „червените“, а без такова той няма как да отиде в офисите на клуба и да се самопредложи.

Бербатов говори пред колегите от „Арена Спорт“ като заяви, че преди време си е позволил да тренира с ЦСКА, но само с изричното позволение на неговия добър приятел и тогавашен треньор на тима – Александър Томаш. Бившият нападател също така коментира и строежа на стадион „Българска армия“.

„Това не е мой клуб, аз не го притежавам, нямам акции в него“

„Никога не съм получавал предложение. Случвало се е хора да ми казват: „Берба, ставай и отивай“. Ама къде да стана и да отида? Това не е мой клуб, аз не го притежавам, нямам акции в него. Не става така. Трябва някой да покаже желание, да се свърже с теб, ако трябва да отидеш на интервю, за да споделиш идеите си. Така стават професионално нещата и това не се е случвало“.

„Позволих си да тренирам с отбора, когато треньори бяха Томаш и екипът му, защото се познаваме от деца, играли сме заедно, уважавам ги като специалист. Тогава съм преценил, като съм ги попитал, разбира се, мога ли, ще преча ли, може пък и да помогна. Оттам нататък по линия на функции в управлението на клуба не е имало нищо“.

„Но се радвам на това, което се случва. Стадионът според мен ще изглежда феноменално. Може би ще е един от най-хубавите на Балканите. Стискаме палци някой финал да се проведе на този стадион. И най-важното е той да се пази, да се поддържа, да има грижа за него, за да живее много повече във времето“, заяви славният голмайстор.

