Сензация на "Тича": Илиан Илиев тества кадър на Арсенал в Черно море

Черно море се похвали с три нови попълнение преди старта на контролните срещи. Те се присъединиха на време, за да участват в първата тренировка за сезона. Сред новата селекция на Илиан Илиев попадат имената на Александър Тодоров, който игра за последно в Монтана, Венцислав Керчев, който идва от Добруджа, и Теодор Минчев, който ще изкара пробен период с варненци. 19-годишният Минчев е юноша на Арсенал, като минава и през академиите на Суонзи и Борнемут.

Илиан Илиев събира Черно море за летен лагер в Трявна след светкавични трансфери

Наставникът на “моряците” съобщи, че подготовката ще е във Варна до 22 юни, след което Черно море отива на лагер в Трявна до 3 юли. В Трявна "моряците" ще изиграят три проверки. На 24 юни варненският тим среща Янтра Габрово, на 1 юли Черно море ще играе с Локомотив Горна Оряховица, а на 3 юли - със Спартак Плевен.

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След завръщането си във Варна до началото на първенството са планирани още три контролни срещи. На 8 юли тичмът ще изиграе 2 проверки - с Добруджа и Фарул, Констанца. На 11 юли Черно море ще изиграе последната си контрола срещу Дунав Русе. Срещата ще се проведе на стадион "Тича", когато ще бъде официалното представяне на отбора за новия сезон.

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