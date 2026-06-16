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Решаващ гол на Мондиал 2026 се превърна в емоционално съобщение за бебе (ВИДЕО)

16 юни 2026, 11:50 часа 342 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Решаващ гол на Мондиал 2026 се превърна в емоционално съобщение за бебе (ВИДЕО)

Американският национал и полузащитник на Националния отбор на САЩ Джовани Рейна предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, след като използва гола си срещу Парагвай, за да разкрие лична новина – че съпругата му е бременна. Това се случи по време на мач от Световното първенство 2026, в който САЩ победиха убедително с 4:1. Рейна вкара късен гол след впечатляваща отборна атака с 26 паса, завършвайки с елегантен удар с външната част на крака.

След попадението 23-годишният халф първо направи жест с ръце към ушите си, а след това постави топката под фланелката си и засмука палеца си – класически футболен символ за бременност.

Снимка: Getty Images

По-късно Рейна потвърди, че жестът е бил съзнателно послание към съпругата му Клоуи, която е бременна:

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"Знаехме от няколко месеца и чакахме точния момент. Този мач ми се стори перфектен", заяви той след двубоя, пише NBC News. 

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Съпругата на Рейна – Клоуи Орталано – е бивша футболистка. Двойката се е оженила през юли 2025 г в Ню Йорк в компанията на семействата и  близките си приятели. Новината за бременността е била пазена в тайна до момента на гола.

Според медийни анализи, този момент е символ на личното и спортно израстване на Рейна, който в предишни години беше свързван с напрежение около участието си в националния отбор и дисциплинарни проблеми.

Голът срещу Парагвай е първият на Рейна на световно първенство и част от един от най-силните мачове на САЩ в историята на турнира. Американците записаха най-голямата си победа на световно първенство с 4:1.

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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