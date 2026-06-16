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Излъганите фаворити на "Евровизия": Гърция и Финландия били шокирани, че не спечелили (ВИДЕО)

16 юни 2026, 12:22 часа 333 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Излъганите фаворити на "Евровизия": Гърция и Финландия били шокирани, че не спечелили (ВИДЕО)

Седмици след края на 70-ия конкурс за песен на "Евровизия" във Виена, който беше спечелен изненадващо от България с DARA и "Bangaranga", една от страните, сочени през цялото време за фаворит, проговори.

Гърция завърши на 10-о място и заедно с Финландия (6-о място) бяха определяни още от самото начало на евровизионния цикъл за абсолютни и тотални фаворити за победата. Финландия от началото до самия край остана първа в залаганията, а Гърция беше вторият основен фаворит.

Гръцкият представител във Виена Акилас разказа за преживяването си и за напрегнатата атмосфера в зелената стая по време на финала, когато беше обявена победата на България. 

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С Финландия са били напълно заблудени, че ще спечелят

Акилас описа недоумението и шока, които са обзели гръцката делегация при обявяването на резултатите от вота на журито, при който абсолютен фаворит беше България. Според Акилас ниските оценки за Гърция са били напълно неочаквани.

"Седяхме в зелената стая, когато започна гласуването на журито. Непрестанно си повтаряхме, че го правят само за да създадат напрежение. И след това замръзнахме. Пистиянно питах останалите какво се случва", заяви той.

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Акилас призна и за едно общо усещане за пълна заблуда и откъсване от реалността сред някои от съревноваващите се отбори.

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"Степента, до която ние и финландците бяхме заблудени, беше невероятна. Те ми казваха, че вярват, че "Евровизия" ще дойде в Гърция догодина, а аз отговорих, че няма да имам проблем да отида и във Финландия", призна той.

"Букмейкърите ни предричаха успех толкова дълго, че всички започнахме да вярваме, че това ще се случи", допълни още той.

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Финландия Гърция Евровизия Евровизия 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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