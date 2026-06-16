Учените искат да пръскат химикали в космоса, за да предпазят Земята от магнитни бури

Шест космически кораба, плазмен облак и наполовина намалена сила на удара – изследователи са разработили концепция, която би могла да промени подхода на човечеството към радиационната защита и да предпази Земята от магнитни бури. Плазмата се разсейва в слънчевия вятър в рамките на шест часа и не достига атмосферата.

Космическа система за защита на Земята от Слънцето

Американски учени са разработили космическа система за защита от слънчеви бури, наречена StormWall, според Descopera.ro.

В момента човечеството е практически безсилно срещу най-мощните слънчеви изригвания – магнитосферата може да се справи с повечето, но не с всички заплахи. Според проучване, публикувано в списанието Space Weather, екип от учени, ръководен от Брайън Уолш от Бостънския университет, предлага това да се промени.

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Концепцията предвижда изстрелването на шест космически апарата в геостационарна орбита. Всеки от тях носи резерви от барий, литий, натрий или калций. Както е отбелязано в статията, след като инструментите засекат опасно слънчево изригване, веществата се разпръскват в космоса, където слънчевата светлина мигновено ги трансформира в облак от заредена плазма.

Според проучването, този облак се движи към дневната страна на магнитосферата – където слънчевият вятър упражнява най-силен натиск. Допълнителната плазмена маса забавя магнитното възстановяване: този процес позволява на слънчевата енергия да „пробие“ естествения щит на Земята.

Симулациите на екипа показват, че системата е способна да намали интензивността на магните бури с повече от 50%. В тестове, възпроизвеждащи действителното геомагнитно събитие от май 2024 г., StormWall значително отслаби енергийното въздействие, като отклони част от слънчевата енергия от Земята.

Според Уолш, тази идея оспорва дългогодишното убеждение, че човечеството може да толерира само слънчева активност. Той твърди, че намесата е напълно възможна от физическа гледна точка и необходимите количества материали и възможности за изстрелване вече съществуват.

Според проучването, една операция изисква количество плазма, еквивалентно на товара на приблизително 20 петролни танкера. Веднъж освободена, плазмата не може да бъде възстановена – всяко прилагане на щит е еднократна операция. Въпреки това, както отбелязват авторите, рисковете за околната среда са минимални: плазмата се разсейва в слънчевия вятър в рамките на шест часа и не достига атмосферата.

Тъй като магнитосферата покрива цялата планета, StormWall би осигурил защита за цялото човечество едновременно – без да е обвързан с конкретни държави или региони.

Междувременно астрономите откриха, че процесите във вътрешността на Слънцето са се променили значително през последните 40 години. Според последни данни магнитната активност на звездата постепенно се концентрира по-близо до повърхността, пише изданието Science alert.

Изследването е ръководено от астрофизика от Университета в Бирмингам Бил Чаплин. Според него учените са открили доказателства за систематични промени в цикъла на слънчевата активност. Той отбеляза, че с всеки нов цикъл магнитната активност става все по-концентрирана близо до повърхността на Слънцето.

Учените споделят, че активността на Слънцето се колебае в приблизително 11-годишен цикъл. По време на минимална активност е относително спокойно, докато по време на максимална активност по-често се случват мощни слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса. Тези събития могат да повлияят на работата на спътниците, GPS, комуникационните системи и електрическите мрежи на Земята.

Магнитното поле на Слънцето се формира от движението на гореща, електрически заредена плазма. Поради неравномерното въртене и турбулентните процеси в звездата, магнитното поле се променя постоянно. Приблизително на всеки 11 години магнитните полюси на Слънцето разменят позициите си, създавайки нов цикъл на активност.

Но последните цикли показват забележими промени. По-специално, цикъл 24 беше значително по-слаб от предишните цикли по отношение на броя на слънчевите петна и нивата на радиация. Очакваше се цикъл 25 да продължи тази тенденция, но наблюденията показват необичайни процеси под повърхността на Слънцето.

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