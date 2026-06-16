Селтик отмъква национал на Босна и Херцеговина под носа на Левски

Шотландският гранд Селтик е напът да отмъкне национал на Босна и Херцеговина под носа на българския шампион Левски. Става въпрос за 24-годишния полузащитник на казахстанския Астана – Иван Башич. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, „сините“ се насочиха към вътрешния полузащитник, след като не успяха да привлекат Лукас Вентура от израелския Апоел Беер Шева.
Иван Башич най-вероятно ще избере офертата на Селтик
Според информациите ръководствата на Левски и Астана са постигнали договорка за трансфера на Иван Башич на стадион „Георги Аспарухов“. Сделката е била на стойност около 1,5 милиона евро. В последния момент обаче Селтик се е намесил в битката за подписа на полузащитника, а това може да сложи прът в колелата на „сините“.
Celtic are being linked with a second member of Bosnia and Herzegovina's World Cup midfield.— Celtic FC News Room (@cfcnewsroom) June 15, 2026
Reports have already suggested the champions are monitoring Brondby midfielder Benjamin Tahirovic.
Playing alongside him at the base of Bosnia's midfield during the draw with co-hosts… pic.twitter.com/Fzlw3ODqu7
Причината е, че самият футболист най-вероятно ще приеме оферта от шотландците, които са хегемон в първенството на страната, а също така и редовен участник в Европа. Освен това „детелините“ могат да предложат много по-добри финансови условия на играча.
Халфът в момента участва на Мондиал'26
В момента Иван Башич е с националния отбор на Босна и Херцеговина на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. 24-годишният халф взе участие в първия двубой на своя тим срещу състава на „кленовите листа“. Башич записа 60 минути в мача срещу Канада, който завърши при резултат 1:1.
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