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Селтик отмъква национал на Босна и Херцеговина под носа на Левски

16 юни 2026, 11:30 часа 639 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Селтик отмъква национал на Босна и Херцеговина под носа на Левски

Шотландският гранд Селтик е напът да отмъкне национал на Босна и Херцеговина под носа на българския шампион Левски. Става въпрос за 24-годишния полузащитник на казахстанския Астана – Иван Башич. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, „сините“ се насочиха към вътрешния полузащитник, след като не успяха да привлекат Лукас Вентура от израелския Апоел Беер Шева.

Иван Башич най-вероятно ще избере офертата на Селтик

Според информациите ръководствата на Левски и Астана са постигнали договорка за трансфера на Иван Башич на стадион „Георги Аспарухов“. Сделката е била на стойност около 1,5 милиона евро. В последния момент обаче Селтик се е намесил в битката за подписа на полузащитника, а това може да сложи прът в колелата на „сините“.

Причината е, че самият футболист най-вероятно ще приеме оферта от шотландците, които са хегемон в първенството на страната, а също така и редовен участник в Европа. Освен това „детелините“ могат да предложат много по-добри финансови условия на играча.

Халфът в момента участва на Мондиал'26

В момента Иван Башич е с националния отбор на Босна и Херцеговина на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. 24-годишният халф взе участие в първия двубой на своя тим срещу състава на „кленовите листа“. Башич записа 60 минути в мача срещу Канада, който завърши при резултат 1:1.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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