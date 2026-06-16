Селтик отмъква национал на Босна и Херцеговина под носа на Левски

Шотландският гранд Селтик е напът да отмъкне национал на Босна и Херцеговина под носа на българския шампион Левски. Става въпрос за 24-годишния полузащитник на казахстанския Астана – Иван Башич. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, „сините“ се насочиха към вътрешния полузащитник, след като не успяха да привлекат Лукас Вентура от израелския Апоел Беер Шева.

Иван Башич най-вероятно ще избере офертата на Селтик

Според информациите ръководствата на Левски и Астана са постигнали договорка за трансфера на Иван Башич на стадион „Георги Аспарухов“. Сделката е била на стойност около 1,5 милиона евро. В последния момент обаче Селтик се е намесил в битката за подписа на полузащитника, а това може да сложи прът в колелата на „сините“.

Celtic are being linked with a second member of Bosnia and Herzegovina's World Cup midfield.



Reports have already suggested the champions are monitoring Brondby midfielder Benjamin Tahirovic.



Playing alongside him at the base of Bosnia's midfield during the draw with co-hosts… pic.twitter.com/Fzlw3ODqu7 — Celtic FC News Room (@cfcnewsroom) June 15, 2026

Причината е, че самият футболист най-вероятно ще приеме оферта от шотландците, които са хегемон в първенството на страната, а също така и редовен участник в Европа. Освен това „детелините“ могат да предложат много по-добри финансови условия на играча.

Халфът в момента участва на Мондиал'26

В момента Иван Башич е с националния отбор на Босна и Херцеговина на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. 24-годишният халф взе участие в първия двубой на своя тим срещу състава на „кленовите листа“. Башич записа 60 минути в мача срещу Канада, който завърши при резултат 1:1.

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