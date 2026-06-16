Фабрика за отличници без частни уроци, но с уважение и топлина: Как една малка област е сред първите по топ образование в България

От години в българското образование се наблюдава един феномен - една топяща се по население и изоставаща по доходи област се утвърди, въпреки трудностите, пред които е изправена, като безапелационен лидер по качествено образование.

Област Смолян успешно се нареди и тази година сред трите топ региона по резултати от матурите - наред с много по-големите и икономически мощни София и Пловдив. Тя е сред най-малките по население области у нас - 26-а от общо 28, но безспорно компенсира количеството с качество.

Каква е тайната на този феномен? Защо в Родопите учениците са подготвени и се представят на топ ниво, и то без скъпи частни уроци, които в останалите части на България вече се възприемат като почти задължителна част от образователния процес.

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Actualno.com се свърза с едно от родопските училища-отличници - Езикова гимназия "Иван Вазов" – град Смолян.

Сигурна семейна среда, уважителна и топла подкрепяща атмосфера в училище, трудолюбиви и мотивирани ученици, родители-партньори и максимално оползотворяване на всички възможности, които системата предоставя. Това е рецептата за успех според Радка Михайлова- старши учител по БЕЛ, и Ана Николова - старши учител по испански език в училището.

Те са категорични, че представянето на ЕГ "Иван Вазов" и тази година е впечатляващо. Гимназията традиционно се класира в Топ 100 на най-високите резултати от ДЗИ в национален мащаб. На тези матури училището може да се похвали с много отлични оценки, включително и пълни шестици, като мнозинството са по БЕЛ и английски език.

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Според експертите от училището резултатите се дължат на първо място на възпитанието и сигурната семейна среда на учениците, след това на грижата към всяко дете от страна на училището като институция и не на последно място, на много сериозна, целенасочена и задълбочена работа на учителите и "на преобладаващо трудолюбивите и мотивирани ученици".

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По думите им успехът им "вероятно се дължи на огромния многогодишен труд на всички заети в сферата на образованието в региона, както и на запазените семейни ценности и на съзнаването, че знанието, придобито в училище, все още е ценност за индивида и обществото като цяло".

Уважение, топлина и богат училищен живот - рецептата за добри резултати

Според преподавателите в езиковата гимназия най-същественото е, че между учениците и учителите съществува взаимно уважение, доверие, толерантност и топлота в общуването, със стремеж за прилагане на съвременни и иновативни похвати в образователния процес.

Интересна подробност е, че ЕГ "Иван Вазов" – Смолян е иновативно училище от 2019 г. и в качеството си на такова е въвело иновативен учебен предмет "Езикова игротека", базиран на игровизацията и в помощ на часовете по чужди езици. Учебното заведение откроява сред най-важните си постижения 8-те лауреати на Национални олимпиади, като две от тях са от настоящата учебна година, както и много други награди в литературни и театрални конкурси на национално ниво.

Също така училището е изпитен център на Сертификатите "Кеймбридж" и на Немска езикова диплома, като си сътрудничи от много години с фондация "Фулбрайт", която осигурява ежегодно помощник-учители по английски език от САЩ, а наред с това учениците се изявяват активно в изкуствата и спорта.

Интересен факт е, че един от първите Ученически гвардейски отряди е именно в смолянското училище. В него функционират много клубове, финансирани по различни програми на МОН. Преподавателите са категорични, че учебното заведение има изключително богат училищен живот – състезания, фестивали, благотворителни концерти, дни на отворените врати, срещи с изявени личности, сътрудничество с местни културни институции и много други. Миналата година пък ЕГ "Иван Вазов" печели от Националния инспекторат по образованието и приз "Знак за качество". "Изброеното дотук доказва убеждението ни, че успешно се възползваме от всички възможности, които системата ни предоставя, за да повишаваме образователните резултати", коментират преподавателите.

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Родопското образование учи не само на знания, но и на ценности

Според училищното ръководство децата на Родопите са различни - възпитани, сърцати, отговорни и уважителни, въпреки че проблеми има и с мотивацията, и с дисциплината, както навсякъде.

Експертите обаче се стараят превантивно да работят за предотвратяване на задълбочаването им, като вярват, че не по-малко важно от знанията и оценките е възпитанието в общочовешки ценности, самоконтрол, ред и отговорност.

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Пълна подкрепа от родителите

От училището се хвалят, че сътрудничеството с родителите е на изключително добро ниво.

"Срещаме у тях подкрепящ партньор, а изключенията, когато има такива, потвърждават правилото, че единствено екипната работа между всички участници в образователния процес може да доведе до положителен резултат и справяне с кризите. Родителите ни са разумни хора, които осъзнават своята отговорност към образованието и добруването на децата си, и ние сме им благодарни за това", твърдят преподавателите.

Резултати без частни уроци

Една много малка част от учениците се възползват от възможността за частни уроци, обясняват от екипа на училището.

"Нашите учителите работят така, че да не се налага допълнителна работа, която да се заплаща от родителите. Преподавателите на ЕГ "Иван Вазов" влагат в работата си много усърдие, старание и отдаденост, за да бъдат удовлетворени и горди с постиженията на своите ученици", допълват те.

Местните учители уточняват, че за ниската популярност на частните ураци причината е и икономическа. "Регионът ни не се отличава с големи финансови възможности на населението и затова то не може да си позволи да отделя толкова средства за частни уроци, колкото в по-големите градове. Тоест ние не смятаме, че частните уроци са фактор за постигнатите в Смолян впечатляващи резултати", твърдят педагозите.

Те са убедени, че пътят към доброто образование се постига с "уважение и разбиране към всяко дете и към неговото семейство и с много, много работа". "Не всичко е въпрос на доходи и пари, водещо е адекватното отношение към образованието и възпитанието на подрастващите. Когато има подкрепяща среда, голяма част от проблемите могат да бъдат решени въпреки финансовите затруднения", смятат те.

Проблемите в системата

И в Родопите, както навсякъде, образователните институции са изправени пред предизвикателства. Някои са регионално специфични, но други са от системно-централен характер.

По думите на смолянските учители системата на образованието има доста проблеми, които са належащи за решаване, като един от тях са твърде амбициозните учебни програми по много предмети.

Те говорят и за претоварените педагогически кадри, на които се възлагат все повече и повече отговорности и ангажименти, така че преподаването се превръща във второстепенна дейност за учителя пред управлението на поведението на учениците, поддържане на балансирани отношения с родителите, а в по-малките региони и всякакви дейности за осигуряване на ученици за попълване на паралелките.

Демографската криза и намаляващият брой ученици вероятно са най-голямото предизвикателство за училищата в региона и оттам идва необходимостта от актуализация и оптимизация на училищната мрежа, смятат учителите.

Според тях основната цел е да се осигури качествено и достъпно образование, въпреки демографския проблем в региона.

"Считаме, че е изключително важно умните и образовани деца на област Смолян да не се налага да търсят подходящите за тях профили и специалности извън рамките на областта, защото те заслужават да имат избор, а с това се стремим да задържим повече семейства да останат тук. В този смисъл всички ние имаме мисия да направим училището и региона по-примамливи за прекрасните деца на Смолян", завършват те.