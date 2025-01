Сензационен трансфер: Носителят на Копа Либертадорес договори звезда на Лудогорец

Лудогорец е напът да реализира пореден много силен изходящ трансфер. Според информации в бразилските медии действащият носител на Копа Либертадорес – Ботафого, е договорил една от големите звезди на „орлите“. Става въпрос за 23-годишния голмайстор на разградчани Руан Крус. Според информациите всичко около сделката е уточнено като тя трябва да бъде финализирана до дни.

Бразилското радио „Тупи“ съобщи, че Ботафого ще закупи 100 процента от правата на Руан Крус. Сумата, за която грандът от Рио де Жанейро ще придобие нападателя не се споменава, но е възможно да бъде от порядъка на 8 милиона евро. Именно толкова искаха от Лудогорец, за да продадат офанзивния футболист на белгийския Гент. Договорът на Руан Крус с Ботафого пък ще е за срок от четири години.

O atacante Rwan Cruz será jogador do Botafogo. O Glorioso já tem tudo acertado com o Ludogorets pelo centroavante de 23 anos.



O Botafogo começará a fase de troca de documentos para ter 100% dos direitos federativos do jogador, em um contrato de quatro anos.



